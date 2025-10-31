الأمم المتحدة: المحاصرون بالفاشر يواجهون أوضاعا مروعة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تردي الأوضاع الإنسانية للمدنيين المحاصرين، منذ نحو 500 يوم، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جنوبي غربي السودان.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين المحاصرين يواجهون أوضاعا إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالمروعة، مشيرا إلى أن السكان تركوا بلا غذاء وماء ومستلزمات أساسية للبقاء على قيد الحياة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام

دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام list 2 of 2 نقص الوقود في غزة معاناة مستمرة تهدد بكارثة إنسانية end of list

ودعا المكتب الأممي جميع الأطراف إلى السماح الفوري والآمن إلى دخول المساعدات الإنسانية. وأعلن أنه تلقى تقارير عن انتهاكات جسيمة وارتكاب العديد من الجرائم خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينتي الفاشر وبارا.

وقال المكتب الأممي إنه تلقى روايات مروّعة عن إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي واغتصاب وهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وتهجير قسري.

وأضاف أن الاتصالات قطعت عن كامل مدينة الفاشر، وأن الوضع على الأرض هناك فوضوي للغاية. كما طالب المكتب الأممي بإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك الذي اشتعلت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

وقبل 3 أيام، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج، وذلك بعد يوم من إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على الفاشر.