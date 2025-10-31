اعتقال ضباط كبار في غينيا بيساو بتهمة السعي لانقلاب

أعلن نائب رئيس أركان القوات المسلحة في غينيا بيساو مامادو كوروما، اليوم الجمعة، أن السلطات اعتقلت مجموعة من كبار ضباط الجيش بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية.

وقال كوروما، خلال مؤتمر صحفي، إن من بين المعتقلين الجنرال دهابة نا والنا، والقائدين دومينجوس نانكي وماريو ميدانا، مشيرًا إلى أنهم أوقفوا يوم أمس الخميس في منازلهم بالعاصمة بيساو.

وأضاف أن "هذه بالفعل محاولة جديدة لتقويض النظام الدستوري، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

ولم تُكشف بعد جميع أسماء الضباط المعتقلين، في حين أفادت وكالة رويترز بأنها لم تتمكن من التواصل مع المعتقلين أو ممثليهم للحصول على تعليق بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.

وكان الرئيس عمر سيسكو إمبالو قد صرّح في وقت سابق بأن البلاد شهدت محاولتين للإطاحة به، آخرهما في ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويخوض إمبالو خلافا سياسيا مع المعارضة التي تؤكد أن ولايته الرئاسية، الممتدة 5 سنوات انتهت في فبراير/شباط الماضي، في حين قضت المحكمة العليا بأن ولايته تنتهي في 4 سبتمبر/أيلول.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن إمبالو عزمه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بعدم الترشح مجددا.