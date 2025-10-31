إسرائيل تتسلم 3 جثث وتحيلها للفحص الشرعي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الصليب الأحمر أنه تم نقل 3 جثث إلى إسرائيل، كما قالت القناة 12 إن "إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر 3 جثث ونقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي".

وتزعم إسرائيل حاليا أنه لا تزال هناك جثث 11 أسيرا محتجزة في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد سلّمت أمس الخميس جثتي أسيرين من أسرى جيش الاحتلال.

وأكدت المقاومة الفلسطينية مرارا أن أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال الاسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر، وسيؤدي إلى تأخير استعادة إسرائيل جثث قتلاها.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، وذلك بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل تواصل شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.