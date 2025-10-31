أوكرانيا تقصف محطتي طاقة روسيتين وموسكو ترد على العقوبات الأوروبية

قالت البحرية الأوكرانية اليوم الجمعة إنها قصفت محطتي طاقة وكهرباء روسيتين، في حين قالت الخارجية الروسية إنها حظرت دخول المزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأوضحت البحرية الأوكرانية أنها قصفت بصواريخ كروز من طراز نبتون محطة طاقة حرارية روسية في منطقة أوريول ومحطة كهربائية فرعية في نوفوبريانسك.

وأضافت عبر تليغرام "كان المرفقان يزودان المؤسسات العسكرية في المنطقة بالطاقة، لذا فإن تدميرهما يشكل ضربة قوية للخدمات اللوجستية (للروس)".

وعادة ما تستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لضرب أهداف في العمق الروسي، لكنها سعت أيضا إلى بناء قدراتها الصاروخية بأسلحة محلية الصنع مثل نبتون، وفق رويترز.

وتتعرض مصافي النفط الروسية باستمرار لهجمات أوكرانية بالمسيّرات، مما أدى إلى تعطل إمدادات الوقود في مناطق عدة وارتفاع أسعاره بنحو 20% خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بالتوازي مع إعلان سلطات مدينة سومي الأوكرانية إصابة 11 شخصا في هجوم روسي بالمسيّرات.

وليل الأربعاء الماضي، قُتل 4 أشخاص على الأقل -بينهم فتاة- في هجوم روسي واسع على مواقع للطاقة في أوكرانيا أسفر أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ويشن الجيش الروسي -الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022- حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما قالت روسيا إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث "تخسر قوات كييف مواقع لها" منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوغيرسك بمنطقة زاباروجيا.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها حظرت دخول المزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو، دون توضيح قائمة الأفراد المحظورين.

واعتمدت المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وفرض عقوبات على بنوك في آسيا الوسطى وشركات تكرير صينية وشبكة أسطول "الظل الروسي".

وسبق أن نددت موسكو بالعقوبات الغربية والأوروبية، ووصفتها بأنها غير فعالة وغير مجدية، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحق الرد عليها بما يتناسب مع مصالحها".