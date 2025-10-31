أبرز ما نشرته مراكز الدراسات والأبحاث في أسبوع

نشرت مواقع الدراسات والأبحاث في الفترة ما بين 24 و30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عدة دراسات أهمها:

مركز الجزيرة للدراسات

1- الانتخابات النيابية وتحديات إعادة بناء الدولة السورية

تتحدث الدراسة عن العملية الانتخابية التي أجرتها سوريا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي استخدمت آلية التصويت غير المباشر بهدف تعزيز الشرعية الداخلية والخارجية.

وتحلل الدراسة نتائج الانتخابات من حيث التمثيل الجغرافي والعرقي والطائفي، وتشير إلى هيمنة التيار المحافظ على غالبية المقاعد مع ضعف حضور الأحزاب العلمانية والمكونات الأقلية.

وتؤكد أن قدرة المجلس النيابي الجديد على ممارسة سلطة تشريعية فاعلة ستحدّد ما إذا كانت الحكومة ستكسب ثقة وطنية ودولية، أو ستبقى تحت وطأة أزمة شرعية.

2- المواجهة العسكرية بين أفغانستان وباكستان: الجذور والتداعيات والسيناريوهات المستقبلية

تتناول الدراسة تصاعد التوتر العسكري بين أفغانستان وباكستان بسبب الخلاف التاريخي حول خط دورند ونشاط حركة طالبان باكستان، حيث تتهم إسلام آباد كابل بإيواء عناصر الحركة، بينما تعتبر كابل الضربات الباكستانية انتهاكًا لسيادتها.

وتشير إلى أن هذا الصراع تجاوز الحدود الأمنية ليشمل أبعادًا إنسانية واقتصادية وإقليمية، مع تحذير من أن استمراره قد يزعزع استقرار جنوب آسيا، في حين تبقى فرص التهدئة رهينة بإرادة الطرفين في الحوار والتعاون.

مجموعة الأزمات الدولية

1- تعظيم مكاسب لقاء ترامب وشي

تتحدث الدراسة عن اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتخيّرها كمِنصة لإعادة ضبط العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتكشف الدراسة أن الفرصة تكمن في أن يُحدّد الطرفان خطوات ملموسة نحو التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وخفض حدة التصعيد، غير أنّ نجاح ذلك يعتمد على صياغة آليات متابعة ورقابة فعالة.

2- وعود محفوفة بالمخاطر.. تحدّي الضمانات الأمنية لأوكرانيا

تستعرض الدراسة أوضاع أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا، التي جعلت مسألة الضمانات الأمنية محورية، لكنها تواجه عقبات كبيرة: فالوعود الغربية غير واضحة بما يكفي، وغياب انخراط موسّع من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الولايات المتحدة يجعل الضمانات تبقى ذات طابع رمزي أكثر من كونها التزاما حاسمًا.

بينما تسعى روسيا لاستغلال هذا الفراغ لفرض شروطها، والأوكرانيون يشكّون فيما إذا كانت التزامات الغرب ستوفر حماية حقيقية للمستقبل.

3- احتواء الأزمة الانتخابية الخطيرة في الكاميرون

تركز الدراسة على الأزمة الانتخابية في الكاميرون عقب إعلان فوز الرئيس بول بيا في انتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتبين أن هذا الإعلان يزيد من التوترات السياسية العميقة ويسهم في زعزعة الثقة بين الحكومة والمعارضة.

وتحذر الدراسة من أن عدم اتخاذ هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار الأزمة الانتخابية كحافز لتصعيد عسكري أو تفكك مؤسسات الدولة، وتشدد على أن الحل ليس بإلغاء الانتخابات بل بتحويلها إلى عملية حقيقية من الشفافية والمساءلة.

المجلس الأطلسي

1- عودة شركات الطاقة الأميركية إلى العراق والسياسة تهدد مكاسبها

تتحدث الدراسة عن عودة شركات الطاقة الأميركية للعمل في قطاع النفط العراقي بعد سنوات من التراجع، مدفوعة بفرص استثمارية كبيرة.

وترى الدراسة أن حكومة محمد شياع السوداني تستخدم هذه العودة لتعزيز وضعها السياسي داخليًا وكسب دعم واشنطن. مع ذلك، تشير إلى أن المشهد السياسي المتقلب، وتأثير الجماعات المسلحة، والعلاقة مع إيران قد تهدد استمرارية هذه الاستثمارات.

2- ترامب في جنوب شرق آسيا.. الهدنة والمحدودية الدبلوماسية الإقليمية

تشير الدراسة إلى أن زيارة الرئيس الأميركي إلى قمة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، لإعلان توقيع هدنة بين تايلاند وكمبوديا، في حدث احتفالي شكّل صورة قوية لحضور أميركي في جنوب شرق آسيا.

وركزت الدراسة على أن هذا الإنجاز كان رمزيا بقدر ما كان سياسيا، وأن تحقيقه يعتمد على التنفيذ المتواصل وليس فقط توقيع الوثائق. وتحذر من أن التصوير الدبلوماسي الجيّد لا يغيّر بالضرورة الواقع العميق للتوترات في المنطقة، خصوصا في مواجهة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

3- إعادة فرض العقوبات على إيران تعزّز تحالفها المتنامي مع روسيا

ترى الدراسة أن إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق النووي لعام 2015 "آلية الزناد" تزيد من ترابطها الإستراتيجي مع روسيا، إذ تعتبر طهران هذه العقوبات غير قانونية، وتستفيد من الدعم الروسي لعرقلة تطبيقها، ما يدفعها للتوجّه شرقًا نحو موسكو والصين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري، في مواجهة سياسة العزلة التي تمارسها الدول الغربية.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

معالم على المسار الإسرائيلي لتقسيم سوريا

تتحدث الورقة عن التحديات التي تتعرض لها سوريا على المسار التقسيمي من قبل إسرائيل، داخل سياق إستراتيجي أوسع لتفكيك المنطقة العربية، وتشمل الدراسة خطوات إسرائيل والتحديات التي تواجهها الدولة السورية حيال ذلك.

رؤيا للبحوث والدراسات

1- الجهود الملحّة في غزة في اليوم الحالي وأثرها على اليوم التالي

تتناول الدراسة الوضع الإنساني الحاد في غزة، وتركز على الخدمات الأساسية مثل الصحة والبلديات والتعليم، باعتبارها نقاط ضغط عاجلة في هذه المرحلة.

كما تشير إلى أن تحرك المجتمع المدني وتفعيل القطاع الأهلي يشكّلان مفتاحًا لمواجهة الأزمات المتكرّرة، وليس الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية. وتوضح أن عمليات الإغاثة يجب أن ترتبط بوضع قاعدة لإعادة الإعمار والاستدامة، لا أن تُقتصر على استجابة فورية فقط.

2- أسباب الصعود الصيني

تركز الدراسة على العوامل الكامِنة وراء الصعود السريع للصين في المجالات الصناعية والتكنولوجية، مثل التخطيط الإستراتيجي الحكومي (كخطة صنع في الصين 2025)، استثمارها المكثّف بالبنى التحتية والطاقة الرخيصة، والتنمية الرقمية، إلى جانب قوة العمل الماهرة وروح المبادرة في القطاع الخاص.

كما تحلل لماذا فشلت الولايات المتحدة في معادلة هذا الصعود، وتشير إلى تراجع الاستثمار في البنية التحتية، الاعتماد على الحصول على التكنولوجيا في الخارج، ضعف الرؤية الصناعية، والعوائق التنظيمية التي تحدّ من قدرة الإنتاج والابتكار الأميركي.

مركز كارنيغي للسلام الدولي

هل نحن على شفا حرب جديدة في لبنان؟

تفحص الدراسة الفرضية التي تقول إن حربًا جديدة بين حزب الله وإسرائيل قابلة للاندلاع قريبًا، وتستنتج أن الموقف الراهن ليس خيارا للسلام الدائم، لكن هناك مزيج من الضغوط والدوافع التي تجعل التصعيد الشامل أقل احتمالًا من المفترض، أي أن "توقيت نشوب الحرب" ليس واضحًا.

ومن الملاحظ أن إسرائيل تملك حاليا تفوّضًا واسعًا معّ الدعم الأميركي وبسط نفوذ فعلي في جنوب لبنان، مما يقلّل من الحافز لشنّ عملية عسكرية شاملة، خصوصًا بعد استنزاف جيشها في العمليات السابقة.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

1- الصحراء المغربية بين شغف ترامب ومحنة "البوليساريو"

تتناول الدراسة الدور الأميركي في نزاع الصحراء الغربية، مع التركيز على السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب والتي أعادت الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة.

كما تبرز التحديات التي تواجه جبهة البوليساريو نتيجة هذا التحول في الموقف الأميركي، وما يترتب على ذلك من ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة.

2- العراق.. أول انتخابات برلمانية في ظل تراجع نفوذ إيران الإقليمي

تتحدث الدراسة عن الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والتي تُعد الأولى بعد تراجع النفوذ الإيراني الإقليمي، مع تفكك التحالفات السياسية الداخلية وتنافس قوي بين القوى الرئيسة.

ويُتوقع أن تحدد هذه الانتخابات ملامح المشهد السياسي العراقي ومستوى تأثير إيران في البلاد خلال السنوات القادمة.

3- ميثاق المتوسط 2025: آفاق التعاون الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي

يتحدث عن الميثاق الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعزز التعاون في مجالات التنمية والأمن والهجرة والاقتصاد، مع التركيز على مواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، مثل الهجرة غير الشرعية والأزمات والكوارث، وتطوير التعليم والمهارات وفرص العمل.

مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية

تداعيات تقدم قوات الدعم السريع في الفاشر

تتحدث الدراسة عن الأبعاد المتعدّدة للسيطرة التي نفّذتها قوات الدعم السريع في شمال إقليم دارفور بالسودان، وتأثيرها على المشهد السياسي والأمني والإنساني.

وتُبرز أن التقدم ليس مجرّد أمر عسكري، بل يحمل دلالات لإعادة تشكيل السلطة الإقليمية، وتقسيم النفوذ، وربما رسم معادلات جديدة للسيطرة في دارفور.