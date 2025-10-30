وحدات من الجيش السوري تبدأ التدرب في ثكنات عسكرية بتركيا

بدأت وحدات من الجيش السوري التدريب في ثكنات عسكرية تركية، وذلك بموجب اتفاق وقعه البلدان في أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية -في إفادة إعلامية- أن الجهود الرامية إلى زيادة القدرات العسكرية السورية مستمرة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات والاستشارات والدعم الفني.

وأضافت الوزارة "بدأت وحدات محددة من الجيش السوري التدريب العسكري في بلادنا من خلال استخدام ثكنات وميادين تدريب تابعة للقوات المسلحة التركية".

وأوضحت الوزارة أيضا أنه في إطار اتفاق التعاون بين البلدين يبدأ 49 طالبا سوريا غدا الجمعة الدراسة في أكاديميات عسكرية تركية تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية.

ومن المتوقع أن ينضم الطلبة إلى الجيش السوري بعد إتمام دراساتهم.

ووقع البلدان الجاران في أغسطس/آب الماضي اتفاقا للتدريب والاستشارات العسكرية.

وبموجب الاتفاق، تعهدت أنقرة بتزويد دمشق بمنظومات تسليح وأدوات دعم لوجستي مع تدريب الجيش على استخدامها، فضلا عن التعاون في مجالات أخرى.

وتتفاوض أنقرة ودمشق منذ شهور على اتفاق تعاون عسكري أكثر شمولا. وقالت أنقرة إن المذكرة الموقعة في أغسطس/آب الماضي تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف.

وتعهدت أنقرة بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتدريب قواتها المسلحة وتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لها.