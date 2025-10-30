هجوم روسي على منشآت طاقة بأوكرانيا وبوتين يؤكد تطويق مدينتين

أعلنت أوكرانيا تعرض منشآت طاقة في عدد من المقاطعات لهجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواته تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن انقطاعات في مصادر الطاقة حصلت في مقاطعات عدة، جراء هجوم روسي واسع على منشآتها بالصواريخ والطائرات المسيرة، فجر اليوم الخميس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها رصدت إطلاق مجموعات كبيرة من المسيرات تبعتها صواريخ فرط صوتية، باتجاه مقاطعات مختلفة بينها العاصمة كييف ومقاطعتا زاباروجيا ولفيف.

وأعلنت السلطات إصابة 11 شخصا في مقاطعة زاباروجيا جراء هجوم روسي بالمسيرات.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظماتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس "خلال الليلة الماضية، دمرت الدفاعات الجوية 48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و15 فوق مقاطعة كالوجا، و14 فوق مقاطعة روستوف، و10 فوق مقاطعة كورسك".

من جانب آخر، أكد بوتين أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينة بوكروفسك، التي تعد معقلا رئيسيا لها في منطقة دونيتسك شرقا، وفي مدينة كوبيانسك، وهي تقاطع سكة حديد مهم في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي.

وخلال اجتماع مع جنود مصابين في مستشفى عسكري بموسكو أمس الأربعاء، قال بوتين إن الجيش الروسي مستعد لفتح ممرات آمنة للصحفيين الأوكرانيين والغربيين "ليتمكنوا من رؤية ما يجري بأعينهم".

لكن القوات الأوكرانية وصفت مزاعم تطويق كوبيانسك بأنها "اختلاقات وأوهام"، بينما قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، هريهوري شابوفال، لوكالة أسوشيتد برس إن الوضع في بوكروفسك "صعب لكنه تحت السيطرة".