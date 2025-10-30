مفاوضات المغرب وأميركا لاقتناء المقاتلة إف-35 "بمراحل متقدمة"

أفاد موقع "أفريكا ريبورت" المختص في الشأن الأفريقي -اليوم الخميس- بأن احتمال شراء المغرب مقاتلة الجيل الخامس الأميركية "إف-35" بلغ "مرحلة متقدمة من المحادثات" بعد أن كان يُنظر إليه لفترة طويلة في واشنطن على أنه أولوية دنيا.

وذكر الموقع أن اقتناء المقاتلة الشبح الأميركية "إف-35 لايتنينغ 2″ بات الآن أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنسبة للجيش المغربي، خاصة بعد أن ألغت الجارة إسبانيا خططها لشراء المقاتلة نظرا لارتفاع التكلفة، على عكس الرباط.

ونقل الموقع عن مصادر -لم يسمها- أن المحادثات بين وزارة الخارجية الأميركية والرباط في إطار ما يعرف بـ"برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية" (FMS)، وهو قناة التواصل الرئيسية بين واشنطن وباقي الدول بشأن صادرات الأسلحة الأميركية، بلغت مستويات "متقدمة جدا".

وتضيف المصادر أن المفاوضات بين الطرفين "تسير بوتيرة جيدة بشأن عدة ملفات"، تتصدرها المقاتلة إف-35.

وذكر الموقع أن هذه الصفقة التي تلوح في الأفق، تأتي في ظرفية مالية شهدت فيها ميزانية الدفاع المغربية ارتفاعا مطّردا منذ سنوات، وسترتفع مجددا في العام 2026.

وبلغت هذه الميزانية 124 مليار درهم (34 مليار دولار) في عام 2024، و133 مليار درهم في عام 2025، في حين يتوقع مشروع قانون المالية المغربي لعام 2026، المُقدم حديثًا، زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 157 مليار درهم (43 مليار دولار).