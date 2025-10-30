أخبار|تفنيدات|السودان

مشاهد لعشرات الجثث وانتهاكات بحق الأطفال في الفاشر بالسودان.. ما حقيقتها؟

صورة متداولة على منصات التواصل بزعم أنها للانتهاكات في الفاشر
صورة متداولة على منصات التواصل بزعم أنها للانتهاكات في الفاشر

معاذ أحمد

Published On 30/10/2025
|
آخر تحديث: 15:00 (توقيت مكة)

في خضم النزاع المحتدم في السودان، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة جديدة للصراع الرقمي، ويستخدمها أطراف الصراع كأدوات لمحاولات التشويه وتضليل الرأي العام وخلق سرديات مغايرة للواقع، إذ شكل استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي البلاد بيئة خصبة لانتشارها.

وعلى المنصات الرقمية، تداول ناشطون مشاهد مروعة وأخرى مثيرة رسمت صورة قاتمة عن الواقع، ومع صعوبة التمييز بين الحقيقة والخداع في ظل هذه الفوضى العابرة للجغرافيا، يبرز تساؤلا: هل تعكس هذه المشاهد واقعا حقيقيا أم أنها مجرد دعاية تسعى لجذب التعاطف وتشكيل وعي جماهيري يزيد من الاستقطاب؟

ويرصد فريق "الجزيرة تحقق" في هذا التقرير أبرز 10 ادعاءات ومشاهد مضللة حازت تفاعلا واسعا على المنصات العربية والسودانية، تزامنا مع إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على المدينة الواقعة بشمال دارفور، واتهامها بارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين العزل.

ذكاء اصطناعي

ولم تكن التقنيات الرقمية الحديثة بعيدة عن الأوضاع في السودان، فمنذ إعلان الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، تداول رواد المنصات صورة تظهر عشرات الجثث المتناثرة وسط أحد الشوارع، في منطقة يظهر عليها آثار الدمار، زاعمين أنها توثق الانتهاكات الأخيرة بحق السودانيين.

منشور على منصة "إكس" للصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي
منشور على منصة "إكس" للصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي

لكن أدوات كشف الزيف العميق كشفت أن هذه الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، إذ يظهر لوغو أداة "ميتا إيه آي" (Meta AI) على يمينها، كما يظهر التحليل البصري للصورة احتوائها على بعض التشوهات، مثل ظهور الجثث بدون آثار دماء، وتشوّه بالأطراف، وبنية المنازل المتشابهة، فضلا عن عدم تناسق الظلال.

صورة أخرى أصبحت الأكثر تداولا على المنصات وحازت تعاطفا عالميا بعدما حققت ملايين المشاهدات، إذ ادعت حسابات أنها توثق مشهدا فريدا لأم سودانية تحتضن طفلها في خندق قبل إعدامها على يد قوات الدعم السريع في الفاشر.

وذهب البعض أبعد من ذلك، إذ اعتبرتها فئة "الصورة الأبرز لعام 2025″، في حين شاركت صحف عربية في تداول الصورة على نطاق واسع ومقارنتها بصورة توثق لحظة استشهاد محمد الدرة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2000 بين ذراعي والده، مما أعطاها بعدا إنسانيا وزاد من رواية تصديقها.

لكن فريق "الجزيرة تحقق" أجرى بحثا عكسيا عن الصورة وحصل على نسخة منها، إذ تبين أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهي مأخوذة من فيديو نشره حساب التونسي خبيب بن زيو على حسابه في "إنستغرام"، بعنوان "الفاشر تُباد في صمت"، وقد أشار إلى أن الفيديو مولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تضليل متعمد

وفي أعقاب سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، انتشر على المنصات مقطع فيديو يظهر الصحفي وعضو نقابة الصحفيين السودانيين معمر إبراهيم محاطا بعدد من الجنود التابعين لقوات الدعم السريع، في حين أعربت منظمات ونقابات عن قلقها البالغ إزاء توقيفه، وسط مطالبات بإطلاق سراحه.

وبعد ساعات، شاركت حسابات داعمة للدعم السريع صورة على "فيسبوك" تزعم الحصول على مشاهد من هاتف الصحفي معمر إبراهيم تصوره مرتديا الزي العسكري وتدعي مشاركته في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش في محور الفاشر.

 

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا عن الصورة، وتبين أنها مضللة، ولا تعود للصحفي معمر إبراهيم أصلا، بل تعود للفنان السوداني الشاب محمد دورمي، الذي يقاتل إلى جانب القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش، وسبق أن ظهر في أكثر من مقطع فيديو من محور الفاشر.

كما تبين أن دورمي نشر نفس الصورة المزعومة على حسابه في فيسبوك بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2025، مما يعزز من أن تداول الصورة بعد اعتقال الصحفي ونسبتها إليه جزء من حملة تشويه قادتها حسابات تابعة لقوات الدعم السريع.

مقاطع قديمة

ونشرت حسابات داعمة للجيش السوداني على منصة "إكس" مقطع فيديو زعموا أنه يظهر تجمع المئات من مواطني ولاية نهر النيل في حشد مسلح يهدف إلى دعوة القوات المسلحة بسرعة إصدار التوجيهات والتحرك لتحرير عاصمة ولاية شمال دارفور.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان والي نهر النيل محمد البدوي التعبئة العامة والاستنفار بالولاية وتعطيل الدراسة لمدة 10 أيام بعموم المراحل، ودعوة القادرين على حمل السلاح إلى الانضمام لمعسكرات التدريب لمساندة القوات المسلحة.

ورغم ذلك، أظهر البحث العكسي نسخة قديمة لنفس الفيديو بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 على يوتيوب، مما يؤكد أنه غير مرتبط بالتحركات الشعبية الأخيرة الداعمة للجيش، بل جرى توظيفه في سياق مضلل.

ونشر حساب موثق على إكس يحمل اسم "منصة سودانيات" ويتابعه الآلاف مقطع فيديو قيل إنه يظهر وصول قيادات عسكرية بارزة، بما فيها قائد القوات المشتركة وقائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، إلى مناطق آمنة بعد انسحابهم من الفاشر.

لكن تبين لفريق "الجزيرة تحقق" أن الفيديو مضلل، ولا يظهر قيادات عسكرية حديثا كما زعم البعض، إذ نشر في 21 يوليو/تموز 2023، ويظهر جانبا من استقبال ما عرفت آنذاك بـ"قافلة تخفيف المعاناة والأزمة" في الفاشر، ونشره حساب القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح على فيسبوك في ذلك الوقت.

ردة فعل مؤثرة

وعلى منصة "تيك توك"، زعمت حسابات أن هذا المقطع يوثق ردة فعل مواطن سوداني اعتقل على يد قوات الدعم السريع في السودان قبل لحظات من اغتياله.

لكن بالبحث، يتبين أن الفيديو نشر بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على المنصة ذاتها، من دون أي تفاصيل تؤكد سياق الرواية المتداولة، كما لم يظهر المقطع تعرض الشاب المعتقل لأذى، كما روجت بعض الحسابات.

مشاهد لأطفال

كما تصدر فيديو مؤثر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ نشر مصحوبا بعنوان "طفل من الفاشر يذكر مليشيا الدعم السريع بجبروت الله وقوته من سورة البروج بعد حصارهم"، وسط تساؤلات عن مصير الطفل.

 

لكن بحث فريق "الجزيرة تحقق" كشف أن الفيديو قديم، كما أنه نشر سابقا على منصة "فيس بوك" في 11 مارس/آذار الماضي، ولا يتعلق بحصار مدينة الفاشر السودانية من قريب أو بعيد.

أيضا تداولت حسابات مقطعا آخر على نطاق واسع، إذ زعم ناشطون أنه يوثق نجاة طفلين سودانيين بعد قتل أمهما على يد قوات الدعم السريع.

وبالبحث، يتبين أن الفيديو قديم ونشرته حسابات تابعة للدعم السريع على منصة "إكس" في 31 يوليو/تموز الماضي، وزعموا آنذاك أنه من مدينة الدبيبات بجنوب كردفان، إذ تؤكد النسخة المنشورة سابقا أنه غير مرتبط بالانتهاكات الأخيرة في الفاشر.

دفن الأحياء

كما انتشر فيديو حقق ملايين المشاهدات على منصات مختلفة يظهر أشخاصا أثناء دخولهم إلى مقبرة، مرفقا بعبارة "إخواننا في السودان يجبرون على دفن أنفسهم أحياء".

وقادنا البحث العكسي إلى نسخة قديمة للفيديو تداولته حسابات صومالية في 29 يوليو/تموز 2024، مما يؤكد أنه قديم، إذ يظهر مجموعة من الأشخاص داخل حفرة ويشاركون في عملية حفر، ولا يمكن تحديد الغرض منها، لكن المقطع غير مرتبط بأحداث الفاشر الأخيرة.

وباتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد، في حين، يسيطر الجيش السوداني على مناطق شمال وشرق ووسط البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

وقالت نقابة أطباء السودان إن 177 ألف شخص مازالوا محاصرين في مدينة الفاشر، وأكدت أن ما جرى بالفاشر أعمال "تُمثل إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ممنهجا وجرائم حرب مكتملة الأركان".

وأمام الاتهامات المتوالية لقوات الدعم بارتكاب مجازر وانتهاكات، أقر قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بحدوث تجاوزات من قواته في مدينة الفاشر، وأعلن -في خطاب متلفز أمس الأربعاء- تشكيل لجنة تحقيق، مؤكدا أنه أمر قواته بالخروج من الفاشر بعد إزالة العوائق لتتولى الشرطة مسؤولية الأمن فيها.

المصدر: الجزيرة

