مؤتمرات فلسطينية: لا شرعية لمرسوم محمود عباس بشأن شغور منصب الرئيس

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 08: President of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas ahead of a meeting with British Prime Minister Sir Keir Starmer (not pictured) at 10 Downing Street on September 08, 2025 in London, England. The Prime Minister is hosting talks with Mr. Abbas, who is on a three-day visit to the UK, ahead of a meeting of the United Nations General Assembly (UNGA) later this month. Starmer has indicated that the UK will recognize a Palestinian state by the time of the UNGA on September 23, "unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace reviving the prospect of a two-state solution." (Photo by Jonathan Brady-WPAPool/Getty Images)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (غيتي)
Published On 30/10/2025
آخر تحديث: 14:29 (توقيت مكة)

أصدرت 4 مؤتمرات فلسطينية اليوم الخميس بيانا يشدد على أن الشعب هو صاحب الشرعية ويرفض مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة لنقل السلطة من فرد إلى فرد آخر، حسب تعبير البيان.

وحمل البيان عنوان "معا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته".

ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.

وشدد المؤتمر على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها، وأيّ قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة وإلى حماية الوحدة الوطنية، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة ورأي الشعب".

وقال البيان إن المرسوم الذي أصدره عباس لمعالجة شغور منصب الرئيس في المستقبل يعد تعديا واضحا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي نصت على أن "رئيس المجلس التشريعي (أو الوطني) المنتخب وحده المخول بتولي مهام الرئاسة مؤقتا حال شغور المنصب لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وبذلك "فإن المرسوم يشكل تعديلا للقانون الأساسي بقرار فردي، وهو أمر لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أية مرجعية قانونية".

واعتبر البيان أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي نزع أهلية إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي.

وقال إن محاولة حسم مستقبل السلطة بقرار فردي، وتجاوز القانون والمؤسسات المنتخبة، يعمق الأزمة الداخلية ويكرس الانقسام ويؤذي الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد البيان على رفض أية محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.

المصدر: الجزيرة

