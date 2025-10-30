الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة ومستوطنون يحرقون مركبات برام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية ونفذ حملة مداهمات، وأقدم مستوطنون على حرق مركبتين في رام الله وسط الضفة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس، وحاصرت مداخله، ومنعت حركة الدخول والخروج، قبل أن تدهم عددا من الحارات وتشرع بتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

وأضاف الشهود أن الجيش انسحب من المخيم بعد انتهاء عمليات التفتيش دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

ويأتي الاقتحام في إطار حملة مداهمات نفذها الجيش الإسرائيلي فجر الخميس في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في نابلس ورام الله، واعتقل خلالها عدداً من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وسيرت دورياتها في أنحاء متفرقة من المخيم، قبل أن تنسحب منه دون تسجيل اعتقالات.

كما دهمت قوات الاحتلال أيضا مدينة حلحول بمحافظة الخليل، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها وسط انتشار عسكري في أحياء المدينة. وقد نقل جيش الاحتلال ومستوطنون غرفا متنقلة إلى جبل جويحان القريب من بيت عينون شرق الخليل بعد عمليات تجريف واسعة شهدتها خلال الأيام الماضية.

كما هاجم مستوطنون قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله، وأقدموا على تحطيم عدد من المركبات الفلسطينية عند أطراف القرية، وسط حماية من جنود الاحتلال.

من جانب آخر، أفادت منظمة البيدر الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين أشعلت النيران في مركبتين بقرية برقا شرقي مدينة رام الله.

وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الأعمال الاستفزازية تستهدف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من معاناة الأهالي، ويهدد أمنهم واستقرارهم في المنطقة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكب مستوطنون 7154 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتسببت تلك الاعتداءات، بحسب الهيئة، في استشهاد 33 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، بالإضافة إلى إقامة 114 بؤرة استيطانية على أراضٍ محتلة.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن تصعيد دموي بالضفة الغربية تزامنا مع حرب الإبادة في قطاع غزة، وأسفرت الاعتداءات في الضفة خلال العامين الماضيين عن 1062 شهيدا فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها في الضفة الغربية، عبر الجيش والمستوطنين، تمهيدا لضم الضفة رسميا.

ومن شأن هذه الخطوة في حال تنفيذها أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.