وزير خارجية ألمانيا يزور دمشق ويتعهد بدعم مشروط للحكومة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن الوزير الجديد يوهان فاديفول سيُجري اليوم الخميس أول زيارة له إلى سوريا منذ توليه مهامه في مايو/أيار الماضي، وذلك بالتوازي مع تعهده بتقديم دعم للحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار.

وقال فاديفول، في بيان، إن الشعب السوري بعد سقوط "الأسد المستبد"، دخل في مرحلة جديدة، ونريد الآن مساعدته على تولي زمام مستقبل بلاده.

وبيّن أن ألمانيا ستقدم مزيدا من الدعم للحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، لكنه اشترط أن تضمن دمشق للسكان الكرامة والأمن، معتبرا ذلك أساسيا لتنشأ سوريا حرة وآمنة ومستقرة.

وطالب فاديفول الذي يزور الأردن قبل توجهه إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها لدواع أمنية، الحكومة السورية بإشراك جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، أو الانتماء الديني، أو العرقي، أو الاجتماعي.

وأكد أن برلين تساهم في بناء أساس جديد للبلاد من خلال المساعدات الإنسانية، ودعم إزالة الألغام والذخائر، وكذلك عبر الاستثمارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن سوريا تقع في جوار مباشر للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ما يحدث فيها له أيضا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة عليهم في ألمانيا.

ولفت الوزير الألماني الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى أنه سيتطرق أيضا إلى قضية اللاجئين السوريين الذين فروا إلى ألمانيا خلال سنوات الثورة.

وتعول الحكومة الألمانية على عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، للمساهمة في إعادة الإعمار، لكن الظروف غير المستقرة دفعت قلة فقط إلى العودة.

وبحسب بيانات السجل المركزي الألماني للأجانب، عاش في ألمانيا حتى نهاية أغسطس/آب الماضي نحو 951 ألفا و400 سوري، في حين بلغ عددهم حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 974 ألفا و395 شخصا.

وبعد نحو عام من سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال الأوضاع في سوريا غير مستقرة، وتسعى السلطة برئاسة الشرع إلى تحقيق الاستقرار وبناء "سوريا للجميع".

إعلان

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجريت أول انتخابات برلمانية بالرغم من الظروف الاقتصادية القاهرة وبعض موجات العنف التي تضرب البلاد بين الفينة والأخرى وتتسبب في سقوط قتلى.