شهيدان وغارات جوية بخروقات إسرائيلية متواصلة في غزة

استشهد فلسطينيان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وسط شن الاحتلال اليوم الخميس ضربات على المناطق الشرقية لخان يونس جنوبا، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

واستشهد فلسطينيان اثنان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفَّذ هجوما جويا في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، زاعما أنه هاجم "بنية تحتية إرهابية تخزن فيها أسلحة كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ مخطط إرهابي فوري ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وفجر اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال شن 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وسبق ذلك تنفيذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي مدينتي خان يونس وغزة.

كما قالت مصادر فلسطينية إن آليات الاحتلال استهدفت بنيرانها مناطق معن والشيخ ناصر وجورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس.

وتأتي هذه الخروقات بعد نحو 24 ساعة على موجة تصعيد إسرائيلية بزعم تعرض قواتها لإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 104 فلسطينيين بينهم عشرات الأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وأعلنت إسرائيل بعدها العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، متوعدة بخروقات لاحقة.

وفي الشأن نفسه، قال مسؤول أميكري للجزيرة إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان محدودا واستهدف قيادات وعناصر في حماس ولم يؤد الى انهيار وقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول أن هذا الرد انتهى وأن وقف إطلاق النار تم استئنافه.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في غزة لأنها لا تريد أن يؤدي العنف إلى استئناف النزاع، وكشف أن واشنطن سترسل وفدا إلى إسرائيل لفهم الوضع.

من جانبها قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى211 شهيدا و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيدا قتلوا قبل بدء الاتفاق.

إعلان

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الضغط على إسرائيل لوقف مجازرها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وللالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وشددت على أنها لن تسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة.