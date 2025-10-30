روسيا والصين تحذران الولايات المتحدة بشأن استئناف التجارب النووية

حثت روسيا والصين اليوم الخميس الولايات المتحدة على إدراك أخطار قرار استئناف التجارب النووية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، وحذرتا من مخاطره.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس عن النائب الروسي الكبير أندريه كارتابولوف قوله إن إجراء الولايات المتحدة تجارب نووية سيؤدي إلى عودة حقبة من عدم الاستقرار والمواجهة المفتوحة.

كما قال المحلل السياسي الروسي أندرية أونتيكوف للجزيرة نت إن إعلان الرئيس الأميركي استئناف التجارب النووية يمثل "تحولا خطِرا يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة".

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت قد وقعت على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة لكنها لم تصدق عليها، ومع ذلك التزمت فعليا بعدم إجراء أي تفجيرات نووية منذ عقود، وهو ما فعلته روسيا أيضا رغم سحب تصديقها على المعاهدة عام 2023 "لتحقيق توازن مع واشنطن"، على حد قوله.

وأضاف أونتيكوف أن "قيام واشنطن بتفجيرات نووية حقيقية لا مجرد تجارب صاروخية سيجبر موسكو على الرد بالمثل"، محذرا من أن هذا السيناريو سيقود إلى تصعيد دولي غير مسبوق.

بدورها، طالبت الصين الولايات المتحدة بالالتزام "بشكل جدي" بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون في مؤتمر صحافي "تأمل الصين أن تحترم الولايات المتحدة بشكل جدي الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل والتزامات حظر التجارب النووية".

كما أعرب عن أمله أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار العالمي وحماية التوازن والاستقرار الإستراتيجيين العالميين.

اختبار الترسانة النووية

واليوم الخميس، أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أمس الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

إعلان

وأعلن بوتين أمس الأربعاء أن بلاده اختبرت بنجاح طوربيدا فائق القدرة يعمل بالطاقة النووية من طراز "بوسيدون"، وذلك بعد أيام من إعلانه إجراء اختبار ناجح لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن، حيث تواصل روسيا تطوير قدراتها العسكرية النووية، في حين تحافظ الولايات المتحدة على موقف حازم تجاه أي تهديدات محتملة لأمنها القومي وأمن حلفائها.

وكانت آخر مرة اختبرت فيها الولايات المتحدة سلاحا نوويا في عام 1992. وتوفر الاختبارات دليلا على ما سيفعله أي سلاح نووي جديد وما إذا كانت الأسلحة القديمة لا تزال تعمل.