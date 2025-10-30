أخبار|حريات|الولايات المتحدة الأميركية

رايتس ووتش: عشرات ملايين الأميركيين معرضون للجوع بسبب توقف برنامج حكومي

ROCKVILLE, MD - FEB 04: Judith Clark from Women Who Care Ministries had to put several items back, including a jar of mayonnaise as she was well over her $25.00 limit for the day at first tally. Her final tally was $24.61 for the shopping spree. Members of the Montgomery County Council as well as local activists and members the the Montgomery County Board of Education took part in a shopping venture to see if they could live on $5.00 a day worth of food. They had a $25.00 limit (5-day supply) as part of the SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, the new name for food stamps). It was an effort to raise poverty awareness in an otherwise affluent county. Photo by Michael S. Williamson/The Washington Post via Getty Images
برنامج سناب لصالح الأسر محدودة الدخل يخدم 42 مليون شخص في الولايات المتحدة (غيتي)
Published On 30/10/2025
|
آخر تحديث: 18:40 (توقيت مكة)

حفظ

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعليق برنامج المساعدات الغذائية الأميركي "سناب" سيعرّض عشرات الملايين لخطر الجوع، إذا استمر توقف الحكومة الفدرالية عن العمل بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت أنها ستوقف توزيع مدفوعات "سناب" الحيوية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل الحكومي، الأمر الذي سيجبر ملايين الأسر ذات الدخل المحدودة على تقليص استهلاكها الغذائي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويغطي برنامج "سناب" قرابة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويشترط أن يكون المستفيدون منه من الأسر ذات الدخل المنخفض، غالبا، ممن يعملون ولا تكفي أجورهم لتغطية الحاجات الأساسية.

وقد أثبتت الدراسات أن هذا البرنامج يحسّن مستويات التغذية والصحة بشكل ملحوظ للفئات الأكثر هشاشة، وفق المنظمة.

ورغم وجود نحو 5 مليارات دولار من الأموال الاحتياطية التي كان يُفترض استخدامها في مثل هذه الظروف، قررت السلطات الفدرالية عدم اللجوء إليها، في مخالفة لتوجيهات رسمية سابقة، وبرغم تأكيدات جهاز المحاسبة الحكومية الأميركي بإمكانية توظيف هذه الأموال لضمان استمرار تقديم الإعانات.

وفي سياق متصل، تسبب قانون أُقر في يوليو/تموز الماضي في خفض كبير لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مثل "سناب"، بمبلغ يُقدر بـ187 مليار دولار على مدى 10 سنوات، لصالح تخفيضات ضريبية تصب بشكل أساسي في مصلحة الشركات الكبرى والأثرياء، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. وقد تم ذلك رغم التحذيرات الحقوقية من تدني مستوى الدعم وقصور التغطية عن تلبية الاحتياجات الحقيقية.

كما نبهت تقارير أممية إلى أن تقلص برامج الحماية الاجتماعية يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، ويغذي النزعات الشعبوية المتطرفة.

وفي ظل هذا المشهد، تطالب هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية والكونغرس بسرعة رصد التمويل اللازم لضمان استمرار "سناب" خلال فترة الإغلاق، وعدم تحويل حق ملايين الأميركيين في الحصول على الغذاء إلى أداة للمساومة السياسية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن الغذائي ضرورة أخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

إعلان
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش

إعلان