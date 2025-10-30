خبير عسكري: إسرائيل تحاول تثبيت معادلة جديدة في جنوب لبنان

قال الخبير العسكري العميد حسن جوني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقل لمرحلة ثانية من التعامل العسكري الأمني مع لبنان بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سعيا لتثبيت حالة من عدم الاستقرار.

وتتمثل هذه المرحلة في زيادة منسوب الاعتداءات على الحكومة اللبنانية وحزب الله من أجل نزع السلاح وفرض الرؤية الأمنية التي تريدها إسرائيل في المنطقة، حسب ما قاله جوني في تحليل للجزيرة.

ودأبت إسرائيل على التوغل حدوديا وتنفيذ هجمات وتفتيشات مستمرة إلى جانب الغارات وتحليق المسيرات، بيد أن التطور الأكثر خطورة -برأي الخبير العسكري- هو قيام قوة إسرائيلية بدخول مؤسسة تابعة للدولة اللبناني وقتل موظف حكومي داخل مقر عمله، لأن هذا يمثل اعتداء واضحا على سيادة لبنان.

وشنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مناطق مفتوحة في جبال الجرمق ومنطقة المحمودية بقضاء جزين في جنوب لبنان كما هاجمت قوة برية مبنى بلدية بليدا وقتلت موظفا بداخله.

وقال مراسل الجزيرة إن قوة إسرائيلية دخلت مقر البلدية جنوبا وأطلقت النار على الموظف وانسحبت بعد ساعتين.

دلالات خاصة

وتحمل هذه الغارات دلالات خاصة -وفق جوني- الذي قال الذي قال إنها تستهدف مناطق معينة كانت إسرائيل تعتبرها مقارَّ لأسلحة حزب الله، لكنها تحولت إلى الآن إلى ذريعة لتثبيت عدم الاستقرار.

فقد تحول قصف هذه المناطق إلى هدف في حد ذاته، لأنه يثير حالة من القلق لدى سكان الجنوب ويربك حياة اللبنانيين في هذه المنطقة بسبب قوة المتفجرات التي يتم استخدامها، حسب جوني.

ولعل هذا ما دفع الرئيس اللبناني جوزيف عون لمطالبة الجيش بالتصدي لأي عدوان أو توغل إسرائيلي دفاعا عن اللبنانيين ومؤسساتهم، وهو موقف يقول جوني إنه "متطور وشجاع".

ولا يعتقد الخبير العسكري أن لدى الاحتلال أهدافا عسكرية في المناطق التي يقصفها يوميا في الجنوب، لأن إسرائيل تمتلك ذخائر متطورة مما يعني أنها قضت عمليا على أي أهداف حقيقية في هذه المنطقة.

إعلان

ووصف الجيش اللبناني العملية بالإجرامية واعتبرها خرقا لسيادة لبنان وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق لنار. في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم استهدف مشتبها به داخل المبنى.

وأضاف في بيان أن القوة استشعرت تهديدا خلال محاولتها اعتقاله فأطلقت النار وأصابت شخصا، وأن المبنى استخدم مؤخرا من جانب حزب الله كبنية عسكرية تحت غطاء مدني، وأنه فتح تحقيقا في الواقعة.

وترفض إسرائيل الانسحاب من 5 تلال في جنوب لبنان هي العويضة، العذبة، الحمامص، جبل بلاط، واللبونة، وذلك بالمخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عام.