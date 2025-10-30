أخبار|تنزانيا

تنزانيا تغلق المؤسسات اليوم بعد انتخابات وصفت بالفوضوية

Motorists drive past an electoral campaign billboard of Tanzania's President Samia Suluhu Hassan of the ruling Chama Cha Mapinduzi Party (CCM) ahead of the general elections in Ilala district of Dar es Salaam, Tanzania October 28, 2025. REUTERS/Emmanuel Herman
بدت الحركة خفيفة بعد توجيهات من السلطات ببقاء الموظفين والطلاب في منازلهم (رويترز)
Published On 30/10/2025
آخر تحديث: 11:15 (توقيت مكة)

طلبت السلطات التنزانية من الموظفين الحكوميين والطلاب البقاء في منازلهم يوم الخميس، وذلك بعد يوم من انتخابات عامة شابتها احتجاجات عنيفة دفعت الشرطة إلى فرض حظر تجول في العاصمة الاقتصادية دار السلام.

خرج محتجون إلى الشوارع في دار السلام ومدن أخرى غاضبين من استبعاد أبرز منافسي الرئيسة سامية حسن من السباق الرئاسي، ومن تصاعد ما وصفوه بالقمع المتزايد للمنتقدين.

Tanzanian police officers detain a man accused by electoral officials of attempting to taint the voting process at a polling station in Stone Town on October 29, 2025, during Tanzania’s presidential elections.
أفراد من الشرطة التنزانية يعتقلون رجلًا تتهمه الجهات الانتخابية بمحاولة التشويش على سير التصويت بمدينة ستون تاون (الفرنسية)

اندلعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وأُضرمت النيران في مكتب حكومي محلي، كما شهدت البلاد انقطاعًا في خدمة الإنترنت.

ونُشر بيان على حساب المتحدث باسم الحكومة، غيرسون مسيغوا، على إنستغرام جاء فيه "يجب على جميع الموظفين الحكوميين العمل من المنزل، باستثناء من تتطلب مهامهم الحضور إلى أماكن عملهم وفقًا لتوجيهات جهاتهم".

A voter casts his ballot while others queue at the Maundi voting centre in Stone Town on October 29, 2025, during Tanzania's presidential elections.
تنزاني يدلي بصوته في مركز اقتراع بمدينة ستون تاون في انتخابات رئاسية (الفرنسية)

كما أعلنت القناة التلفزيونية الرسمية أن الطلاب سيواصلون الدراسة من المنزل يوم الخميس.

ولم يرد مسيغوا على الاتصالات أو الرسائل النصية للحصول على مزيد من المعلومات.

في صباح الخميس، بدت شوارع دار السلام هادئة مع خروج السكان من حظر التجول، وسط انتشار أمني كثيف.

لكن على تطبيق "زيلو"، الذي يحوّل الهاتف إلى جهاز اتصال لاسلكي، ناقش بعض المحتجين خططًا لمواصلة التظاهر، بما فيها تنظيم مسيرات نحو المباني الحكومية.

Tanzanian opposition leader and former presidential candidate of CHADEMA party Tundu Lissu looks on, at the Kisutu Residents Magistrate Court in Dar es Salaam, Tanzania June 16, 2025. REUTERS/Emmanuel Herman
زعيم المعارضة التنزانية والمرشح الرئاسي السابق عن حزب تشاديما توندو ليسو، داخل المحكمة في دار السلام (رويترز)

وكان حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" قد دعا إلى الاحتجاجات خلال الانتخابات، واصفًا إياها بأنها "تتويج" للرئيسة سامية حسن.

وقد استبعد "تشاديما" من الانتخابات في أبريل/ نيسان بعد رفضه توقيع مدونة سلوك، كما وُجهت إلى زعيمه توندو ليسو تهمة الخيانة.

كما استُبعد مرشح حزب المعارضة "إي سي تي-وازاليندو"، مما ترك الساحة للرئيسة سامية في مواجهة أحزاب صغيرة.

تصميم خاص خريطة تنزانيا
خريطة تنزانيا (الجزيرة)

سامية حسن، هي واحدة من امرأتين فقط تتوليان رئاسة دولة في أفريقيا، نالت إشادة بعد توليها السلطة عام 2021 لتخفيفها القيود على المعارضة وحرية التعبير التي كانت سائدة في عهد سلفها جون ماغوفولي.

لكن في السنوات الأخيرة، اتهم نشطاء حقوقيون ومعارضون الحكومة بحالات اختفاء غامضة لمنتقديها.

وكانت حسن قد أعلنت، العام الماضي، فتح تحقيق في تلك التقارير، لكن لم تُنشر أي نتائج رسمية حتى الآن.

المصدر: رويترز

