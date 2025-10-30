تنديد أوروبي بحظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

أبدى دبلوماسيون ومسؤولون، اليوم الخميس، قلقهم العميق من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر للجزيرة إنه يتعين على إسرائيل السماح بالوصول إلى جميع الأسرى الفلسطينيين بسجونها، كما دعا إلى عدم تسييس الدعم الإنساني أو ربطه بأي مناكفات سياسية مع أي طرف.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سفير أوروبي بارز، لم تُفصح عن اسمه، قوله إن "الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع".

وقالت الهيئة إن مواقف مماثلة عبّر عنها دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب في إسرائيل، دون أن تسميهم، مشيرة إلى أنهم حذّروا من أن "القرار الإسرائيلي قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة".

واستنادًا للسفير، فإن "كل الأطراف في النزاعات تتيح للصليب الأحمر أداء مهمته"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة سمحت بزيارات مماثلة حتى في معتقل غوانتانامو منذ 2002″.

وأضاف أن تجاهل إسرائيل للضغوط الدولية يثير القلق في العواصم الغربية، وقد يؤدي إلى خطوات دبلوماسية جديدة، لكنه أشار إلى أن التركيز الحالي لا يزال على جهود تحقيق السلام.

تبريرات تل أبيب

وبحسب هيئة البث، بررت تل أبيب رفضها السابق بعدم سماح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزيارة الأسرى الإسرائيليين لديها، وفق زعمها، إلا أن هذا المبرر لم يعد قائما بعد الإفراج عنهم.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار كاتس الأخير "يستند إلى توصية من جهاز الأمن العام (شاباك)" الذي اعتبر أن الزيارات قد تتيح للسجناء نقل معلومات لعناصر من "حماس"، وفق زعمه.

لكن السفير الأوروبي وصف هذا الادعاء بأنه "عبثي"، مضيفا أنه "من السخيف الاعتقاد بأن ممثلي الصليب الأحمر السويسريين سينقلون معلومات، وعلى إسرائيل أن تعيد النظر، فليس لديها ما تخفيه، والسماح بالزيارات يخدم مصلحتها".

وأمس الأربعاء أعلن كاتس عن قراره منع الزيارات عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق هيئة البث التي ذكرت أن قائمة الأسماء التي يشملها القرار سرية وتُحدّث بشكل دوري.