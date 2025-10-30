احتجاجات في دوالا الكاميرونية بعد رفض زعيم المعارضة فوز بيا

تعهد زعيم المعارضة في الكاميرون بمواصلة المقاومة حتى تحقيق "النصر النهائي" على الرئيس بول بيا، داعيا أنصاره إلى البقاء في حالة تعبئة، في وقت نددت فيه مجموعة من المجتمع المدني بسقوط قتلى واعتقالات خلال احتجاجات شهدتها مدن عدة.

توتر سياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات

الرئيس بيا البالغ من العمر 92 عاما يُعد أكبر زعيم دولة في العالم سنا، ويحكم الكاميرون منذ عام 1982.

وقد أدى إعلان فوزه في انتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري -والذي صدر يوم الاثنين- إلى تصاعد التوترات في البلاد المنتجة للكاكاو والنفط، حيث يتهمه منتقدوه باستخدام مؤسسات الدولة للبقاء في السلطة.

أنصار المعارضة يتظاهرون في دوالا

وصباح الأربعاء، خرج أنصار عيسى تشيروما بكاري المتحدث الحكومي السابق الذي تحول إلى منافس لبيا إلى شوارع العاصمة الاقتصادية دوالا التي كانت لا تزال مليئة بالحطام والإطارات المحترقة بعد أيام من الاضطرابات.

وأفادت مجموعة "قفوا من أجل الكاميرون" بأن ما لا يقل عن 23 شخصا قُتلوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، كما لم يرد المتحدث باسم الحكومة على طلبات التعليق.

نتائج الانتخابات غير قابلة للطعن

في أجزاء أخرى من مدينة دوالا التي عادة ما تكون مزدحمة بدأت المراكز التجارية في إعادة فتح أبوابها تدريجيا بعد أن أُغلقت بسبب الاحتجاجات، لكن الحركة ظلت خفيفة.

وقال تشيروما في أول خطاب علني له مساء الثلاثاء بعد تأكيد المجلس الدستوري فوز بيا "حقيقة صناديق الاقتراع واضحة، لقد فزنا بهذه الانتخابات بأغلبية كبيرة، هذا النصر ليس لي وحدي، بل هو للشعب الكاميروني".

وأضاف "نحن متحدون، متعبئون، وسنواصل المقاومة حتى النصر النهائي".

وقد أكد المجلس أن قراره نهائي وغير قابل للطعن، في حين اتهم زعماء معارضون آخرون الحكومة بارتكاب تزوير واسع النطاق، وهي اتهامات نفتها السلطات.

اتهامات بالتحريض على العنف

اتهم وزير الداخلية بول أتانغا نجي أول أمس الثلاثاء تشيروما بالتحريض على العنف والتمرد بعد إعلانه المبكر عن الفوز في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال في بيان "هذا المرشح غير المسؤول أطلق مدفوعا برغبة في تنفيذ مؤامرة لزعزعة النظام العام دعوات متكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على الاضطرابات المدنية".

وأضاف أن مجموعات صغيرة "غالبا ما تكون تحت تأثير المخدرات" قامت بنهب المتاجر وإضرام النار في المباني العامة، دون تقديم أدلة على تعاطي المحتجين المخدرات.

ظروف احتجاز غير إنسانية

أشارت مجموعة "قفوا من أجل الكاميرون" إلى أن المحتجين المعتقلين وغيرهم من المدنيين يُحتجزون في ظروف "غير إنسانية".

وقالت المجموعة في بيان "تشير شهادات المحامين إلى وجوه منتفخة وكدمات ومعاملة مهينة تعرّض لها مواطنون سعوا إلى ممارسة حقوقهم الدستورية".

مقطعا فيديو مثيران للجدل

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن وهي تضع جثة هامدة في مؤخرة شاحنة عسكرية، وفي مقطع آخر سُمع المتظاهرون وهم يهتفون "أعيدوا الجثة".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذين المقطعين، في حين أحالت قوات الأمن جميع الأسئلة المتعلقة بمعاملة المحتجزين إلى الحكومة.

أضرار واسعة واعتقالات جماعية

في دوالا -التي شهدت بعضا من أعنف أعمال العنف- قال الوزير نجي إن العديد من الممتلكات العامة والخاصة تعرضت للتخريب، وإن أفرادا من قوات الأمن أصيبوا، في حين قُتل متظاهرون خلال الاشتباكات.

وأعلن حاكم المنطقة في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء أن أكثر من 200 شخص اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات.