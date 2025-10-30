القضاء الأميركي يوقف نشر الحرس الوطني في شيكاغو وبورتلاند

أوقف القضاء الأميركي مجددا نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو، فيما وصف بأنه انتكاسة أخرى للرئيس دونالد ترامب في مواجهته مع المدن والولايات المحسوبة على الحزب الديمقراطي.

وبموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، عُلق نشر الحرس الوطني في بورتلاند إلى أجل غير مسمى، بينما أمرت المحكمة -التي يشكل المحافظون غالبية أعضائها- أطراف القضية في شيكاغو بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة العدل أن أفرادا من الحرس الوطني أرسلوا إلى بورتلاند بولاية أوريغون لفترة وجيزة خلال الشهر الجاري رغم حكم قضائي سابق يمنع هذه المهمة.

وسبق للقضاء أن علّق نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو بولاية إيلينوي هذا الشهر، بناء على طلب عمدة المدينة وحاكم الولاية جاي بي بريتزكر المحسوب على الحزب الديمقراطي.

ومنذ يونيو/حزيران، نشر الرئيس الجمهوري قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس، رغم معارضة سلطاتها المحلية المحسوبة على الديمقراطيين.

ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا مرارا وتكرار بـ"غزو" الولايات المتحدة من "مجرمين آتين من الخارج".