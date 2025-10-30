المعارضة ترفض ترشيح نجل نتنياهو لمنصب وتتهم العائلة بالفساد

أعلن اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية -اليوم الخميس- رفضهما ترشيح يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب في المنظمة الصهيونية العالمية، وسط اتهامات للعائلة بالفساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -مساء الأربعاء- إن يائير مرشح لتولي رئاسة قسم الشتات والإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية.

وأوضحت أن المنصب يمنحه راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه وزير في الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت المبادرة ضمن صفقة سياسية اقترحها وزير الثقافة والرياضة (من حزب الليكود بزعامة نتنياهو) ميكي زوهر، وحظيت بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها وافقت دون معرفة أسماء المرشحين للمنصب، وفقا للهيئة.

وتابعت: عقب كشف الخبر، تقرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي حول التعيين، وسط صدمة في أروقة الكنيست والمنظمة الصهيونية.

مفاجأة غير سارة

ونقلت هيئة البث -الخميس- عن عضوة إدارة المنظمة جوستي يهوشوع بروفرمان وصْفها الخطوة بأنها مفاجأة غير سارة.

وأضافت بروفرمان أن المؤسسات الوطنية ليست مكانا لتعيينات سياسية أو شخصية، وشاغل المنصب يجب أن يكون ذا خبرة في العملين العام والدبلوماسي.

وأعربت عن تحفظها على ترشيح يائير نتنياهو، لأنه سبق وهاجم رموز الدولة، مثل الجيش والنيابة العامة، وهذا غير ملائم إطلاقا.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد، فقال عبر منصة شركة إكس الخميس "حاول الليكود سرا تعيين يائير نتنياهو في منصب رفيع في المنظمة الصهيونية براتب وزاري".

وأضاف: "اكتشف حزب هناك مستقبل (بزعامة لبيد) ذلك في اللحظة الأخيرة، فنسف الاتفاق ومنع التعيين. سنواصل محاربة الفساد".

بدوره، قال زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان -عبر إكس الخميس- إن يائير "حاقد كرّس حياته للتدمير والتفرقة". وزاد بأنه "لا يستحق أن يمثل الشعب اليهودي أو أن يتمتع بالمكانة العامة والأموال، لن نسمح بحدوث هذا".

ويزيد الكشف عن ترشيح يائير للمنصب الضغوط على أبيه الذي يخضع لمحاكمة في تهم فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.

ودوليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة لاعتقال بنيامين نتنياهو؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

مثير للجدل

على الجانب الآخر، اتهم الوزير زوهر المعارضة والإعلام بشن حملة اضطهاد شخصية ضد رئيس الوزراء وعائلته.

وادعى أن نجل نتنياهو يسعى فقط لخدمة الدبلوماسية الصهيونية في الشتات، وفقا لهيئة البث.

ويعتبر يائير شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل، إذ يهاجم معارضي والده.

وفي الأشهر الماضية، سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء عليه لتواجده بمدينة ميامي الأميركية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبشدة، عادت الأضواء تتسلط عليه مع الكشف عن ترشيحه للمنصب في المنظمة الصهيونية العالمية.

وهذه المنظمة تأسست باسم الوكالة الصهيونية بالعام 1897، بمبادرة من ثيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول، بمدينة بازل السويسرية في أغسطس/آب من العام ذاته.

وتعرف المنظمة نفسها بأنها غير حكومية، وتعمل على تعزيز الحركة الصهيونية، وتعمل تحت مظلتها منظمات أخرى، مثل هداسا، وبني بريث، ومكابي، والاتحاد الدولي للسفارديم، والاتحاد العالمي للطلاب اليهود.