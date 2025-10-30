حظر تجول في عاصمة تنزانيا عقب انتخابات شهدت أعمال عنف

أعلنت الشرطة التنزانية مساء الأربعاء فرض حظر تجول في مدينة دار السلام العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد اندلاع احتجاجات عنيفة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن تفوز بها الرئيسة سامية صولوحو حسن عقب استبعاد أبرز مرشحي المعارضة من السباق الانتخابي.

انقطاع الإنترنت

وأفادت مجموعة نت بلوكس (NetBlocks) لمراقبة الإنترنت بأن خدمات الشبكة العنكبوتية تعطلت في أنحاء البلاد، في وقت انتشرت فيه على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر شبانا يرشقون قوات الأمن بالحجارة، ومحطة وقود تشتعل فيها النيران.

كما أبلغ شهود عيان عن مظاهرات غاضبة في أحياء عدة بدار السلام شملت إحراق مكتب حكومي محلي.

مظاهرات في أروشا وهتافات غاضبة

ونشرت المعارضة مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر عشرات الشباب يركضون في شوارع مدينة أروشا شمالي البلاد، وسط تصاعد أعمدة الدخان وهم يهتفون "نريد وطننا"، في تعبير عن غضبهم من استبعاد مرشحيهم وما وصفوها بحملة اختطافات تستهدف منتقدي الحكومة.

وأشارت تقارير إلى أن المحتجين استخدموا تطبيق زيلو الذي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة اتصال لاسلكي للتنسيق فيما بينهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو الشرطة رغم طلبات وسائل الإعلام.

انتخابات وسط جدل سياسي

بدوره، وصف حزب المعارضة الرئيسي تشاديما الانتخابات بأنها "تتويج" للرئيسة سامية حسن التي تولت الحكم عام 2021 بعد وفاة سلفها، وقد تم استبعاد الحزب في أبريل/نيسان الماضي بعد رفضه التوقيع على مدونة سلوك انتخابية.

كما وُجهت تهمة الخيانة إلى زعيم الحزب توندو ليسو، كذلك تم استبعاد مرشح حزب "التحالف من أجل التغيير والشفافية– الوطنيون" لوهاغا مبينا، مما ترك الساحة للرئيسة سامية حسن في مواجهة أحزاب صغيرة فقط.

إقبال ضعيف على التصويت

وأُغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسط إقبال ضعيف من الناخبين، ومن المتوقع إعلان النتائج خلال 3 أيام.

وبعد الإدلاء بصوتها في العاصمة الإدارية دودوما دعت الرئيسة سامية حسن المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم.

انتخابات برلمانية وزنجبار

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية اختار الناخبون أعضاء البرلمان المكون من 400 مقعد، بالإضافة إلى رئيس ونواب في أرخبيل زنجبار شبه المستقل.

تحقيقات في مزاعم اختطاف

ورغم إشادة بعض الجهات بتخفيف الرئيسة سامية حسن القيود السياسية التي كانت مفروضة في عهد سلفها جون ماغوفولي فإن منظمات حقوقية ومعارضين اتهموا الحكومة مؤخرا بضلوعها في عمليات اختطاف غير مفسرة.

وكانت الرئيسة التنزانية قد أعلنت العام الماضي فتح تحقيق في هذه المزاعم، لكن لم تُنشر أي نتائج رسمية حتى الآن.

تحذيرات دبلوماسية

بدأ حظر التجول عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وأعلنت السفارة الأميركية أنها نصحت موظفيها بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.