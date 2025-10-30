غامبيا تهدد بمحاكمة الرئيس السابق حال عودته من المنفى

لوّحت السلطات الغامبية بإمكانية ملاحقة الرئيس السابق يحيى جامع قضائيا في حال عودته إلى البلاد، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي نُسب إليه يعلن فيه عزمه إنهاء سنوات المنفى.

وكان جامع (60 عاما) قد غادر غامبيا في يناير/كانون الثاني 2017 إلى غينيا الاستوائية، عقب خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو، بعدما حاول التمسك بالسلطة رغم اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الاقتراع.

ورغم أن الرسالة الصوتية الأخيرة لم تحدد موعدا لهذه العودة، فإنها أعادت الجدل بشأن مستقبله السياسي والقانوني، خصوصا أن الحكومة الحالية شددت على أن أي عودة ستفتح الباب أمام محاكمته على خلفية الانتهاكات والاتهامات التي وُجهت إلى نظامه.

وأشار جامع في رسالته إلى ما وصفه بـ"بروتوكول اتفاق" مع الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتيح له العودة إلى بلاده، مؤكدا أن فترة نفيه كان يُفترض أن تستمر 6 أشهر فقط.

لكن بعد مرور نحو 7 سنوات على مغادرته، لا يزال مصيره معلّقا بين رغبة معلنة في العودة، وتهديد رسمي بمحاكمة قد تعيد فتح ملفات مرحلة حكمه التي استمرت أكثر من عقدين.