الرئيسان الأميركي والصيني يسعيان لاتفاق ينهي الحرب التجارية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الخميس إنه رغم أن بلديهما لا يتفقان دائما وجهات النظر فإنه يجب أن يسعيا لأن يكونا "شريكين وصديقين".

بدوره، أعلن ترامب أنه يتوقع اجتماعا ناجحا مع شي الذي وصفه بـ"المفاوض القوي"، مضيفا أن العلاقة بين البلدين ستكون رائعة لفترة طويلة.

ويعد هذا اللقاء الأول بين الزعيمين منذ عام 2019 حين التقى ترامب خلال ولايته الأولى نظيره الصيني في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.

واليوم اجتمع الزعيمان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) المنعقدة في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس الصيني شي لترامب إن المفاوضين التجاريين لأكبر اقتصادين في العالم توصلوا إلى "توافق أساسي بشأن اتفاق بين البلدين".

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن شي قوله أيضا إن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "جعل أميركا عظيمة مجددا".

وأضاف "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين، وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".

وأشاد شي بدور ترامب في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، معربا عن "سعادته بلقائه مجددا" قبل المحادثات التي يتوقع أن تسفر عن هدنة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

والأحد الماضي، بدأ ترامب جولة آسيوية من ماليزيا تشمل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، في أول زيارة له للمنطقة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.