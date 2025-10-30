أنباء عن استئناف محادثات السلام بين أفغانستان وباكستان

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة اليوم الخميس أن أفغانستان وباكستان استأنفتا محادثات السلام في إسطنبول، وذلك بعد يوم من إعلان إسلام آباد فشل المحادثات.

وأضافت مصادر أخرى لرويترز أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بناء على طلب من الوسيطتين تركيا وقطر، لضمان عدم تجدد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة العشرات هذا الشهر.

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمني باكستاني، أن إسلام آباد ستلح على مطلبها الرئيسي في المحادثات، وهو أن تتخذ أفغانستان إجراءات ضد المسلحين الذين يخططون لشن هجماتهم على باكستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية.

وقال مصدر مقرب من وفد الحكومة الأفغانية "جرى حل معظم القضايا بين باكستان وأفغانستان بنجاح وبشكل سلمي. بعض مطالب باكستان تحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لصعوبة الاتفاق بشأنها".

وقالت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن البلدين اتفقا في 19 أكتوبر/تشرين الأول بالدوحة، على وقف إطلاق النار، لكنهما لم يتمكنا من إيجاد أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات التي توسطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول.

وبدأت الاشتباكات بعد غارات جوية باكستانية، هذا الشهر، على العاصمة الأفغانية كابل، وردّت أفغانستان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر.

وأعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد الماضي، مقتل 5 من جنوده و25 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.