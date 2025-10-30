أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف محادثات السلام

قالت 3 مصادر مطلعة اليوم الخميس إن أفغانستان وباكستان ستستأنفان محادثات السلام في إسطنبول، وذلك بعد يوم من إعلان إسلام أباد أن المحادثات انتهت بالفشل.

وقال مسؤول أمني باكستاني إن المفاوضات بين بلاده وأفغانستان ستُستأنف على الأرجح، بعدما تعثّرت أمس الأربعاء.

وأضاف "ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان على الأرجح، في إسطنبول".

وتهدف المحادثات إلى التوصل لسلام دائم بين البلدين بعد مقتل العشرات على حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا القبيل في السنوات الأخيرة.

وكان الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار بالدوحة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن محادثاتهما الأخيرة في إسطنبول لم تفض إلى التوصل لاتفاق شامل.

والثلاثاء الماضي، ألقى كل طرف المسؤولية على الآخر في عدم التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الاشتباكات بعد غارات جوية باكستانية، هذا الشهر، على العاصمة الأفغانية كابل، وردّت أفغانستان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر.

وأعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد الماضي، مقتل 5 من جنوده و25 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.