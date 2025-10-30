أردوغان لميرتس: ألا ترى ألمانيا الإبادة الإسرائيلية بغزة؟

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس داعمة لإسرائيل، مذكرا إياه باستشهاد نحو 60 ألفا من الأبرياء في غزة واستمرار تل أبيب في حرب الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين، متسائلا عما إذا كانت ألمانيا لا ترى ذلك؟

وشدد الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في أنقرة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على ضرورة لجم إسرائيل ووضع حد للإبادة الجماعية والمجاعة في غزة.

وأوضح أنه تبادل مع ميرتس الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، مبينا أن تركيا منذ اليوم الأول سلّطت الضوء على الإبادة الجماعية في غزة وجعلتها على رأس جدول الأعمال الدولي، وأنها بذلت جهودا مكثفة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف "يجب علينا وضع حد للإبادة الجماعية والمجاعة في غزة من خلال إشراك الصليب الأحمر الألماني والهلال الأحمر التركي في هذه العملية".

"ليس في يد حـ ـمـ ـاس سلاح نووي".. سجال بين الرئيس التركي والمستشار الألماني#الجزيرة_مباشر #تركيا #ألمانيا pic.twitter.com/8EXyj2UvC5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2025

ألا ترون هذا في ألمانيا؟

وأكد أردوغان معارضته لتصريحات المستشار الألماني الداعمة لإسرائيل، موضحا أن ما يقرب من 60 ألفا من الأطفال والنساء والمسنين قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأكد أن حركة حماس لا تملك قنابل ولا تمتلك أسلحة نووية لكن كل هذه الأسلحة موجودة بيد إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة، على سبيل المثال مساء أمس حين قصفت مجددا غزة بهذه القنابل.

وتساءل: ألا ترون هذا في ألمانيا؟ ألا تتابعون في ألمانيا هذه المجريات؟ لقد سعت إسرائيل دائما إلى إخضاع غزة عبر التجويع والإبادة الجماعية، وما زالت تواصل ذلك حتى الآن.

وأوضح أن هناك تهديدات تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن الهلال الأحمر التركي لا يتمكن من إيصال المساعدات الغذائية إلى هناك. كذلك، يواجه الصليب الأحمر تهديدات متواصلة.

وذكر أن بلاده حاولت حتى الآن إيصال أكثر من 100 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة، لكنها لا تكفي، مشددا على أنه من الضروري استمرار هذه المساعدات.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حربا إسرائيلية استمرت عامين، خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ورغم الاتفاق ارتكبت إسرائيل العديد من الخروقات، ولا تزال تفرض حصارا مشددا على غزة.

ومنذ بدء سريان الاتفاق بين حماس وتل أبيب بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الولايات المتحدة، سقط 211 شهيدا و597 مصابا بغارات وقصف إسرائيلي، وفق وزارة الصحة بغزة.