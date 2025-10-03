وزيرة داخلية بريطانيا "محبطة" من المظاهرات المؤيدة لفلسطين

عبّرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود اليوم الجمعة عن خيبة أملها إثر خروج مظاهرات مؤيدة لفلسطين مساء أمس، وذلك بحجة أن هذه الاحتجاجات نظمت عقب الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في مدينة مانشستر، وأسفر عن مقتل شخصين.

وقالت شبانة "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لرؤية تلك الاحتجاجات تخرج الليلة الماضية.. أعتقد أن هذا سلوك غير بريطاني في جوهره. أعتقد أنه غير مشرّف".

من جهتها، دعت الشرطة البريطانية اليوم منظمي احتجاج مؤيد للفلسطينيين في لندن مطلع الأسبوع المقبل لإلغائه أو تأجيله بعد هجوم مانشستر.

وفي تداعيات الهجوم، تعهدت الوزيرة البريطانية شبانة محمود، المولودة في بريطانيا من أصل باكستاني، بأن الحكومة ستكثف جهودها للتصدي لمعاداة السامية في البلاد.

ووصفت السلطات البريطانية الهجوم بالإرهابي، وقالت إن منفذه بريطاني من أصل سوري، وتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بتوفير الأمن للمجتمع اليهودي.

والليلة الماضية، احتشد متظاهرون في ساحة البرلمان بلندن للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.

وطالب المحتجون بضمان سلامة الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل، ورفعوا لافتات تندد بوقف الحرب وتجويع السكان المحاصرين في غزة، وكتب على إحدى اللافتات "ستارمر يداه ملطختان بالدماء"، في إشارة إلى ما يحدث في غزة.

يذكر أن بريطانيا اتخذت في الآونة الأخيرة موقفا متشددا من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفي يوليو/تموز الماضي صنفت الحكومة العمالية مجموعة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، والشهر الماضي اعتقلت أجهزة الأمن البريطانية عددا من قادة المجموعة.