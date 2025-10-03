نتنياهو يبحث رد حماس على خطة ترامب وغالبية الإسرائيليين يؤيدونها

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الجمعة تقييما للوضع مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين أمنيين لبحث الرد المرتقب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب، مقابل 11% فقط يعارضونه.

كما رأى 41% من المشاركين أن فرص نجاح الخطة "محدودة"، في حين اعتبر 30% أن احتمالات نجاحها "ضئيلة جدا".

وأصدر البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول الماضي خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

وتسعى الخطة لتحويل قطاع غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

كما تنص على وقف القتال وتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع، لتحكمه سلطة من التكنوقراط.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 169 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 455 شخصا، بينهم 151 طفلا.