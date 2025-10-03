نادي الأسير: إسرائيل تحتجز ناشطي أسطول الصمود بأحد أسوأ سجونها

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ناشطي "أسطول الصمود العالمي" في سجن النقب الصحراوي، الذي يُعد من أسوأ السجون الإسرائيلية وشهد انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح النادي في بيان أن سجن النقب يُعد من أبرز السجون التي وثّقت فيها مئات الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويضم آلاف الأسرى بينهم معتقلون من قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين قضوا داخل السجن نتيجة التعذيب والضرب المبرح الذي مارسته وحدات القمع الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد استولت خلال الـ48 ساعة الماضية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنها، معلنة نيتها ترحيلهم إلى أوروبا.

بن غفير

ومساء أمس الخميس وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع احتجاز النشطاء في مدينة أسدود الساحلية، حيث أظهرت مشاهد إجبارهم على الجلوس أرضا بانتظار نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.

وأضاف نادي الأسير أن "المقاطع التي نشرها بن غفير ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن ظهر في مشاهد مشابهة داخل سجن النقب وغيره وهو يوجه تهديدات للأسرى الفلسطينيين ويستعرض أساليب التنكيل والإذلال بحقهم".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الانتهاكات التي ترتكبها منظومة السجون الإسرائيلية "تجاوزت كافة القوانين والأعراف الدولية، وتحولت إلى ساحات للإبادة الممنهجة، لا سيما خلال العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن ما جرى بحق المتضامنين يمثل امتدادا لهذه السياسة.

وكان "أسطول الصمود" قد أعلن الأربعاء الماضي عبر منصة "إكس" تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية في المياه الدولية، وأطلق نداء استغاثة، معتبرا أن ما حدث "جريمة حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة نحو 169 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب وفاة 457 شخصا جراء المجاعة، بينهم 152 طفلا.