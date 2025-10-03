من كوالالمبور إلى روما.. مظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود

خرجت مظاهرة كبرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور تنديدا باعتراض أسطول الصمود واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي أيرلندا من المقرر أن يعقد -اليوم الجمعة- وزير الخارجية سايمون هاريس اجتماعا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين لمتابعة تطورات أسطول الصمود العالمي.

وأكد هاريس أن سلامة ورفاهية المواطنين الأيرلنديين ستكون على رأس أولويات الحكومة، ويشارك نحو 22 ناشطا أيرلنديا في الأسطول.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت نحو 40 سفينة تابعة للأسطول أمس الخميس، واعتقلت النشاط الموجودين على متنها.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن السلطات قررت بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود إلى أوروبا.

مظاهرات في ماليزيا نصرة لفلسطين وتنديدا بقرصنة الاحتلال لأسطول الصمود العالمي أثناء توجهه لقطاع غزة. pic.twitter.com/KMmu24wFnm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 3, 2025

في الوقت ذاته، تشهد إيطاليا اليوم إضرابا عاما عن العمل يشمل القطاعين العام والخاص، دعا إليه الاتحاد العام الإيطالي للعمل وعدد من النقابات الشعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونشطاء أسطول الصمود.

وكان وزير النقل الإيطالي قد هدد باتخاذ إجراءات عقابية بحق المضرين، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد الضغط الشعبي والنقابي، وفقا لما قالته مراسلة الجزيرة في روما.

فيما أكد ماوريتسيو لانديني الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي أن إضرابهم مشروع ودستوري، وذلك ردا على انتقادات أعضاء الحكومة الإيطالية لعدم إعلان الإضراب قبل المدة القانونية اللازمة.

وتزامنا مع الإضراب، من المتوقع أن تشهد العديد من المدن الإيطالية مظاهرات داعمة لفلسطين ومنددة باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود واعتقال الناشطين الموجودين على متنها.