مطار ميونخ الدولي يستأنف العمل بعد رصد طائرات مسيرة

أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية استئناف حركة الطيران في مطار ميونخ صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد توقف مؤقت نتج عن رصد طائرات مسيرة خلال الليل أمس.

وبحسب البيانات، أبلغ عدد من الأشخاص عن مشاهدتهم طائرات مسيرة تحلق في محيط المطار، مما دفع هيئة مراقبة الطيران الألمانية إلى إغلاق مدارج الإقلاع والهبوط في إجراء احترازي.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" وقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وأشارت إلى بلاغات تلقتها الشرطة الألمانية عن رصد طائرات مسيّرة في محيط وفوق أرض المطار بشكل مباشر، وأفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الألمانية لم تتمكن حتى الآن من تحديد نوع الطائرات المسيرة أو عددها بشكل دقيق.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد إنه بسبب الظلام لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيرات، وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة، في حين أكدت الشرطة الاتحادية أنه لم يطرأ بعد أي جديد على سير تلك التحقيقات.

من جهتها، قالت سلطات المطار إن الإغلاق أدى إلى منع إقلاع 17 رحلة جوية، مما أثر على ما نحو 3 آلاف مسافر كانوا يستعدون للمغادرة، كما تم تحويل 15 رحلة قادمة إلى مطارات أخرى في شتوتغارت ونورمبرغ وفيينا وفرانكفورت.

وتعد الاضطراب في عمليات مطار ميونخ هي الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدانمارك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.

ولم توجه السلطات اتهاما إلى طرف بعينه في واقعة مطار ميونخ، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين اتهموا روسيا بالضلوع في انتهاكات أخرى للمجال الجوي حدثت في الآونة الأخيرة.