مدن عربية وعالمية تنتفض لغزة وترفض خطة ترامب

خرجت اليوم الجمعة حشود كبيرة في مدن عربية وعالمية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض خطة التسوية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ففي المغرب، ندد الآلاف بهجوم إسرائيل على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وقرصنة سفنه.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة، عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن، استجابة لدعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

ونُظمت الوقفات تحت شعار "لا لمخطط ترامب التآمري، ولا للقرصنة الصهيونية لأسطول الصمود".

وكان ترامب أعلن في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم عن خطة تتألف من 20 بندا، من بينها: "الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس".

ومن بين المدن التي شهدت الاحتجاجات، تنغير (جنوب شرق)، ووجدة وتازة (شرق)، والدار البيضاء (غرب)، وتطوان وطنجة (شمال)، وتارودانت (جنوب).

المتظاهرون في مختلف المدن، نددوا عبر هتافاتهم بالدعم الأميركي المباشر لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة.

وحتى الحين أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لاستشهاد أزيد من 6 آلاف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.

ميدان السبعين

وفي اليمن، تظاهر مئات الآلاف اليوم الجمعة، ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي طرحها مؤخرا بشأن قطاع غزة.

ونظمت المظاهرة في ميدان السبعين، بالعاصمة صنعاء، تحت عنوان "رفضا للمؤامرة الصهيوأميركية.. وثباتا مع غزة حتى النصر".

وهتف المتظاهرون اليمنيون بشعارات غاضبة مثل "الخطة أكبر خداع.. تنهي القدس مع القطاع"، و"يحيا أسطول الصمود.. من أسقط زيف اليهود".

وعبر المتظاهرون عن التزامهم المستمر بدعم فلسطين مهما كانت التضحيات.

إعلان

وقال بيان صدر عن المظاهرة، إن "الأميركي هو الوجه الآخر للصهيوني، وترامب ونتنياهو لا يختلفان عن بعض في الإجرام والبغي".

أسطول آخر

من جانبها، نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اعتصاما في إسطنبول دعما لأسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية في سعيهما لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وتجمع المشاركون في الاعتصام في ساحة "أمينونو" بإسطنبول.

وقال رئيس هيئة الإغاثة بولنت يلدريم إنه "بعد أسطول الصمود، أبحر أسطول الحرية بـ11 سفينة تحمل أشخاصا من مختلف الأديان والمعتقدات نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي".

وأكد يلدريم أن إسرائيل بهجماتها وحّدت جميع الأمم تحت راية الخير، وأنها أمست معزولة، وهو ما اتضح أيضا في الأمم المتحدة.

وفي إيطاليا، تظاهر أكثر من 200 ألف شخص بدعوة من كبرى النقابات دعما لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل في طريقه إلى غزة.

كما نظم أنصار فلسطين مظاهرة في العاصمة الألمانية برلين ودعوا لتحقيق السلام وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وشهدت مدينة شيكاغو الأميركي حشدا مؤيدا لفلسطين وطالب المشاركون فيه بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.