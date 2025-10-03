المحكمة العليا الهولندية ترفض حظر تصدير مكونات طائرات لإسرائيل

أعلنت المحكمة العليا الهولندية أنها لن تؤيد حظر تصدير مكونات طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، لكنها منحت الحكومة 6 أسابيع لمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأمرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن المحكمة لم تؤيد حظر تصدير مكونات مقاتلات إف 35 الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي.

وقالت المحكمة إنه يتعين أن تقيّم الحكومة بنفسها الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.

ومنحت المحكمة الحكومة 6 أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف الهولندية في لاهاي أنها ستحتفظ بالدعوى المقدمة من منظمات حقوقية فلسطينية وهولندية بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لدراستها، على أن تصدر قرارها خلال أسبوعين.

ويستهدف الاستئناف المقدم وقف صادرات السلاح الهولندية إلى إسرائيل، إذ تقول المنظمات إن هولندا تنتهك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة الهولندية في الحرب.

وتزامن نظر الدعوى مع أجواء سياسية مشحونة في هولندا على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دفعت وزراء إلى الاستقالة احتجاجا على رفض الحكومة فرض عقوبات على إسرائيل.