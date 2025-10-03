كيف تتعامل أوروبا مع المسيّرات المجهولة التي تخرق أجواء دولها؟

يتزايد التوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية تحليق مسيّرات مجهولة في أجواء دول أوروبية آخرها كانت في ألمانيا، يقول مسؤولون أوروبيون إن موسكو تقف وراءها، لكن الأخيرة تنفي وتؤكد أن لا مصلحة لها في ذلك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تراقب عن كثب ما وصفها بـ"عسكرة أوروبا"، مشيرا إلى أن الرد الروسي سيكون سريعا.

وحلقت مسيّرات فوق مطار ميونخ الألماني، ما أدى لتعليق العمل به لساعات، من دون أن تعرف السلطات الألمانية طبيعة تلك المسيّرات أو عددها. ونقلت مجلة دير شبيغل عن مصادر أمنية أن السلطات تشتبه في احتمال استخدام سفن شحن مرتبطة بروسيا للتحكم بطائرات مسيرة اخترقت مؤخرا أجواء ألمانيا وعدد من الدول في الجناح الشرقي لأوروبا.

كما علقت مطارات في الدانمارك والنروج وبولندا رحلاتها مؤخرا، بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية.

ويتهم السفير جيمس موران، المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- روسيا بالوقوف وراء في ما تسمى حرب المسيّرات، لأنها -حسبه- تحاول تحديد كيفية عمل دفاعات أوروبا في حال تطور النزاع بين الطرفين.

وأضاف أن ما تقوم به روسيا من خلال إطلاق المسيّرات المجهولة هو" بالون اختبار" عن مدى جدية أوروبا في تنظيم دفاعاتها الجوية.

غير أن الباحث السياسي والإستراتيجي الروسي، رولاند بيجاموف، نفى تورط بلاده في إطلاق المسيّرات في الأجواء الأوروبية، وقال لبرنامج "ما وراء الخبر"- إنه لا أدلة تثبت ذلك، فضلا على أن روسيا -كما يضيف- لا تريد الدخول في صراع مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا مصلحة لها في استفزاز أوروبا وجرها إلى حرب في هذا التوقيت.

وحسب بيجاموف، فإن ما سماها الدعاية التي تشن ضد بلاده تقف وراءها أوكرانيا من أجل الضغط على روسيا ودفعها لمواجهة مباشرة مع الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسي أكد -في الجلسة العامة لنادي فالداي للحوار- أنه في حال وجود أي تهديد ستتخذ موسكو إجراءات الرد، لافتا إلى أن روسيا سبق أن أثبتت قدرتها على الرد السريع أمام أي تهديد لأمنها وسيادتها.

استعدادات أوروبية

وتثير المسيّرات المجهولة قلق الدول الأوروبية، ولذلك عقدت قمة الأربعاء الماضي في كوبنهاغن ناقشت إقامة "جدار المسيّرات" لحماية القارة، في حين اتهم كثير من القادة الأوربيين روسيا بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي الأوروبي من خلال توغلات للمسيّرات فوق بولندا وطائرات مقاتلة فوق إستونيا في الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي أن هناك استعدادات جارية من قبل الدول الأوروبية، لأنها تخشى أن لا يقتصر الرد الروسي في حال تطورت الأمور على أوكرانيا فقط، بل سيمتد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد عبيدي من جهته أن روسيا تقف وراء المسيّرات المجهولة، لأنها تريد اختبار الرد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقدم دعما عسكريا نوعيا لأوكرانيا.

وغير أن الأوروبيين بدون مساعدة الولايات المتحدة -يضيف عبيدي- لا يمكنهم القيام بمواجهة مع روسيا، وهو نفس رأي السفير جيمس موران، الذي قال إن أوروبا تبقى معتمدة على الولايات المتحدة في دفاعاتها، وهذا يصعب موقفها.