كوت ديفوار تحظر التظاهر قبيل مسيرة للمعارضة

ABIDJAN, IVORY COAST - OCTOBER 10: President of the Republic of Cote d'Ivoire Alassane Ouattara speaks on stage during the Economic Development Assembly: Advancing Africa's Future on October 10, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Andrew Esiebo/Getty Images for Global Citizen)
الرئيس الإيفواري الحسن وتارا (غيتي)
Published On 3/10/2025
آخر تحديث: 16:36 (توقيت مكة)

قبل يومين من مسيرة كانت المعارضة تعوّل عليها لإظهار قوتها في الشارع، أعلن مجلس الأمن الوطني في كوت ديفوار، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حظر جميع التظاهرات على الطرقات العامة "حتى إشعار آخر"، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاسية لمعارضي الرئيس الحسن وتارا.

جاء القرار قبل 48 ساعة من المسيرة التي دعت إليها قوى المعارضة، وعلى رأسها الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمرشح السابق تيجان تيام، احتجاجا على استبعادهم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو (يمين) مع المعارض البارز تيجان تيام (وكالات)

معارضة غاضبة

واعتبرت الأحزاب المعارضة أن المنع يكرّس "الإقصاء السياسي" ويغلق الباب أمام أي حوار جاد، خصوصا مع وجود عدد من قياداتها في السجون، بينهم بليز لاسو، وداهي نيستور، من "حزب الشعب الأفريقي-كوت ديفوار" الذي يقوده غباغبو.

من جانبها، شددت السلطات على أن قرارات المجلس الدستوري "نهائية وغير قابلة للطعن"، مؤكدة أن الشارع لن يكون ساحة لتصفية الخلافات السياسية، وأن الهدف من الحظر هو "الحفاظ على الأمن والاستقرار" قبل الاستحقاق الانتخابي.

أجواء مشحونة

تعمّق هذه الخطوة أجواء التوتر السياسي في البلاد، حيث تستعد الأجهزة الأمنية لنشر أكثر من 44 ألف عنصر لتأمين العملية الانتخابية.

ويرى مراقبون أن منع المسيرة قد يدفع المعارضة إلى البحث عن أشكال أخرى من التعبئة، مما يفاقم المخاوف من انزلاق البلاد إلى مواجهات جديدة.

المصدر: الصحافة الأفريقية

