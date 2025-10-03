فنزويلا تندد بـ"الاستفزاز" الأميركي وترامب يبرر

نددت فنزويلا بتحليق 5 مقاتلات أميركية قبالة سواحلها معتبرة ذلك "استفزازا" في وقت برر فيه الرئيس الأميركي الهجمات الأخيرة على قوارب قبالة السواحل الفنزويلية بأن بلاده تخوض صراعا مسلحا مع عصابات المخدرات.

ومع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كراكاس وواشنطن، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بإرسال 5 طائرات مقاتلة حلقت أمس الخميس في منطقة البحر الكاريبي قرب سواحلها.

ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتن ما حصل بأنه "توغل غير قانوني" قامت به طائرات مقاتلة أميركية، متهما الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

وأشار البيان إلى أن الطائرات تم رصدها "على بعد 75 كيلومترا من سواحلنا"، دون أن يوضح ما إذا كانت قد انتهكت المجال الجوي الفنزويلي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو -في كلمة بثها التلفزيون الرسمي- إن "الإمبريالية الأميركية الشمالية تجرأت على الاقتراب من السواحل الفنزويلية"، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي الفنزويلي رصد 5 "مقاتلات"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ترامب يبرر

وبالتزامن مع التنديد الفنزويلي كشف النقاب عن إشعار وجهه ترامب إلى الكونغرس الأميركي بعد الهجمات الأخيرة على قوارب قبالة سواحل فنزويلا يقول فيه إن بلاده تخوض "صراعا مسلحا" مع عصابات المخدرات.

وُضعت هذه الرسالة، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أمس، كمبرر قانوني لـ3 هجمات على الأقل شُنت مؤخرا في المياه الدولية، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وأرسلت إدارة ترامب عدة سفن عسكرية إلى البحر الكاريبي لمواجهة مهربي المخدرات وسط تصاعد التوترات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء في الإشعار الصادر عن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن الرئيس قرر أن هذه العصابات "هي جماعات مسلحة غير حكومية، وصنفها كمنظمات إرهابية، وقرر أن أفعالها تُشكل هجوما مسلحا على الولايات المتحدة". كما وصف الإشعار المهربين المشتبه بهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين".

واستهدفت الضربات الأميركية الأخيرة قوارب يُزعم أنها محملة بالمخدرات قبالة سواحل فنزويلا، لكن خبراء قانونيين أثاروا شكوكا حول قانونية إجراءات واشنطن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها "كما قلنا مرارا، تصرف الرئيس بما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة لحماية بلادنا ممن يحاولون جلب سموم قاتلة إلى شواطئنا".

وأضافت أنه "يفي بوعده بالتصدي للعصابات والقضاء على هذه التهديدات للأمن القومي التي تقتل المزيد من الأميركيين".

استفزاز

وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن المذكرة أُرسلت إلى الكونغرس بعد إحدى الضربات في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، مضيفا أن الأمر مُلزم قانونا بالقيام بذلك بعد أي هجوم يشمل الجيش الأميركي. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه "لا تتضمن المذكرة أي معلومات جديدة".

وأرسل ترامب الشهر الماضي 10 طائرات من طراز إف 35 إلى بورتوريكو، وهي إقليم أميركي في البحر الكاريبي، في إطار أكبر انتشار عسكري في المنطقة منذ أكثر من 3 عقود.

كما أرسل 8 سفن حربية وغواصة نووية إلى المنطقة في إطار عملية معلنة لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن حلقت طائرتان عسكريتان فنزويليتان فوق سفينة حربية أميركية الشهر الماضي، حذر ترامب كاراكاس من أنه سيتم "إسقاط" طائراتها إذا تكررت هذه الحادثة. فيما اتهم مادورو الرئيس الأميركي بمحاولة سرية لتغيير النظام.

وتتّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة، وأعلنت مؤخرا عن تدمير عدّة زوارق تابعة "لإرهابيي المخدّرات".

وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة، وقد أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها "تهديدا عسكريا".