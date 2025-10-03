غارة أميركية على قارب قرب فنزويلا وكراكاس تندد بالاستفزاز

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم الجمعة أن القوات الأميركية نفذت ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه في تهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس" إن القارب كان ينقل "كميات كبيرة من المخدرات باتجاه الولايات المتحدة لتسميم شعبنا"، مؤكدا أن الضربة وقعت في المياه الدولية، وأن الغارات ستستمر حتى تنتهي الهجمات على الشعب الأميركي، بحسب تعبيره.

ويرتفع بذلك عدد القتلى جراء الضربات الأميركية على مراكب تقول واشنطن إنها مرتبطة بتهريب المخدرات إلى 21 شخصا خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب أنه "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات.

استفزاز

في المقابل، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" بعد رصد تحليق 5 مقاتلات أميركية في منطقة البحر الكاريبي قرب سواحلها. وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في خطاب متلفز إن الخطوة تمثل "مضايقة وتهديدا عسكريا للشعب الفنزويلي".

ويقول خبراء قانونيون إن استخدام القوة العسكرية ضد أشخاص يشتبه في تهريبهم المخدرات بعيدا عن الحدود الأميركية وإعلان صراع مسلح، أمر غير قانوني.

وتتّهم واشنطن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بإدارة شبكة واسعة لتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية، وهي اتهامات ترفضها كراكاس وتصفها بأنها "ذرائع للتدخل".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا مع إرسال الولايات المتحدة بوارج حربية إلى منطقة الكاريبي و10 طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى بورتو ريكو، وذلك ضمن عملية تقول واشنطن إن هدفها "التصدي للاتجار بالمخدرات".