غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والإعلان عن اغتيال عناصر من حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن -فجر اليوم الجمعة- سلسلة غارات على موقع زعم أنه كان يستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أنه تم استهداف وسائل قتالية ومبان عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض، وأظهر مقاطع فيديو نشرها ناشطون آثار للقصف على مطعم وصالة للأفراح في محيط النبطية جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال مساء أمس أنه اغتيال 3 عناصر من حزب الله بقصف قامت به طائرات مسيرة في الجنوب اللبناني.

ووفقا لمزاعم الجيش الإسرائيلي فإن أحد القتلى كان ممثلا لحزب الله في منطقة كفرا، وأنه كان يستأجر منازل لتخزين الأسلحة والقيام بعمليات مراقبة.

آثار قصف طائرات الاحتلال على تلال علي الطاهر في محيط النبطية جنوب لبنان فجر اليوم. pic.twitter.com/RHapo710Bp — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) October 3, 2025

وذكرت القناة الـ7 الإسرائيلية أن القتيل يدعى علي محمد قرعوني، وذكرت أنه كان مسؤولا عن التنسيق بين الحزب وسكان البلدة بالشؤون الاقتصادية والعسكرية.

كما قالت القناة إن قرعوني عمل على تلبية الاحتياجات العسكرية للحزب، مثل استئجار منازل لأغراض تخزين الأسلحة والرصد.

وفي غارة جوية ثانية، قتل اثنان آخران يزعم أنهما عضوان في حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنهما "كانا مهندسين متورطين في إعادة بناء البنية التحتية للإرهابيين".

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فهذان الاثنان هما أحمد سعد ومصطفى رزق وتم اغتيالها بمنطقة كفر رمان، كعنصري هندسة في حزب الله، وشاركا في إعادة بناء البنى التحتية العسكرية للحزب في ريف جبل دوف والخيام.

ولم يصدر الحزب اللبناني أي بيان بشأن مقتل أفراد منه، وعادة ما يتأخر في الإعلان عن ذلك، وفي بعض الأحيان لا يعلن عن مثل تلك الحوادث.

إعلان

ومن المفترض أن هناك وفقا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن إسرائيل لم تلتزم فيه وتواصل قصف جنوب لبنان واغتيال أفراد تزعم أنهم ينتمون لحزب الله، بشكل شبه يومي. ولا يزال جيش الاحتلال يسيطر على 5 نقاط حدودية جنوبية، في وقت تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بسحب سلاح الحزب.