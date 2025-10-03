ترامب: يجب على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إسرائيل وقف قصف قطاع غزة "فورا" من أجل السماح بالإفراج عن المحتجزين في القطاع، واعتبر أن بيان حركة حماس مؤشر على أنهم مستعدون لسلام دائم.

وجاء حديث ترامب عقب إصدار حركة حماس بيانا أكدت فيه موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفقا لخطة الرئيس الأميركي التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأوضح ترامب أن النقاش جار حاليا بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها من تنفييذ خطة إنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن الأمر "لا يتعلق بغزة فحسب بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".