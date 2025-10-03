شرطة جنيف تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد مظاهرة داعمة لغزة

نقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إن الشرطة السويسرية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في جنيف نظموا مسيرة دعما لأسطول الصمود العالمي اليوم الخميس، وهو ما أكدته الشرطة.

وقال شاهد لرويترز "كنا نتراجع وفجأة تعرضنا لغازات كثيفة"، ووصف إحساسا بحرقة في أعينهم وصعوبة في التنفس، وأظهرت صورة شاركها شاهد في جنيف مع رويترز عمودا كبيرا من الدخان الأبيض يتصاعد من شارع مليء بالمتظاهرين الذين قالوا إنه غاز مسيل للدموع.

واعترضت القوات الإسرائيلية نحو 40 قاربا من أسطول الصمود العالمي الذي حمل مساعدات لغزة واعتقلت أكثر من 400 ناشط أجنبي، منهم سويسريون والناشطة السويدية غريتا تونبري.

وأفاد شاهد آخر لرويترز برؤية سيارة بيضاء كبيرة ترش الماء على الخط الأمامي للمتظاهرين، وهو ما أظهره أيضا مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

وقال ألكسندر براييه المتحدث باسم شرطة جنيف إن نحو 3 آلاف شخص، معظمهم من البالغين والشبان، شاركوا في الاحتجاج.

وأضاف "اضطررنا إلى استخدام تدابير السيطرة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه"، مشيرا إلى أن المتظاهرين لم يحملوا أسلحة خطيرة لكنهم كانوا "يلقون بأشياء"، وألحقوا بعض الأضرار بالممتلكات بكتابة عبارات على الجدران.

وتعد مثل هذه المواجهات نادرة الحدوث في سويسرا، إلا أن الاحتجاجات الداعمة لغزة اكتسبت زخما كبيرا خلال الأسابيع الماضية خاصة مع تنامي سياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.