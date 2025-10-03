سوريا تلغي ملاحقات قضائية لـ287 ألف قضية من عهد نظام الأسد

ألغت سوريا ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية من عهد النظام المخلوع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن مسؤول في وزارة العدل.

وذكرت الوكالة أن قرار وزارة العدل بإلغاء تلك الملاحقات القضائية يأتي في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين إبان عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها، وفق المصدر ذاته.

ولفت المصدر إلى أنه شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات صادق عليها مجلس القضاء الأعلى بعد عرضها عليه.

وحسب القرار، فإن القضايا المشمولة تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.

وأوضحت الوكالة أن القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية استثنيت، وستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ويمثل القرار إحدى أبرز الخطوات الملموسة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة لطي صفحة الممارسات الأمنية والقضائية القمعية لعهد النظام المخلوع.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل الثورة السورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 53 عاما من حكم نظام الأسد الأب (حافظ) والابن.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.