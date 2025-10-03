سرايا القدس تبث فيديو لتفجير آلية إسرائيلية شمالي غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من تفجير مقاتليها آليةً عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان (شمال غربي مدينة غزة).

وأوضحت سرايا القدس -عبر قناتها في تليغرام- أن تفجير هذه الآلية الإسرائيلية تم بعبوة مضادة للدروع كانت مزروعة مسبقا في حي الشيخ رضوان.

وأظهرت المشاهد استعداد مقاتلي السرايا لتحضير العبوة الناسفة وتجهيزها، وصولا إلى زراعتها في الطريق الذي ستسلكه الآلية الإسرائيلية.

وقد وثقت لحظة انفجار العبوة بهذه الآلية، مما أدى إلى تصاعد كتلة من ألسنة اللهب والدخان الأسود، في مؤشر على إصابتها بشكل مباشر.

وكان جيش الاحتلال أعلن يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، وقد بدأ تنفيذها يوم 11 أغسطس/آب الماضي، وشملت توغلا بريا بعدة محاور بالمدينة الفلسطينية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وذلك منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.