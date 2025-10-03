قس فلسطيني يوجه رسالة إلى الغرب

وجّه راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور منذر إسحاق، رسالة إلى الغرب عن حق الفلسطينيين في أرضهم، مؤكدا أن المزاعم الإسرائيلية التي تقول، إن الفلسطينيين لا ينتمون إلى هذه الأرض لا تمت للإنجيل بصلة.

وقال إسحاق، في فيديو مصور نشره عبر حسابه بمنصة إكس، بعنوان "رسالة قس فلسطيني إلى الغرب" إن الإسرائيليين يزعمون أن "الفلسطينيين لا ينتمون إلى هذه الأرض لأن الله لا يريدنا هنا. وأن الوعد الذي أُعطي لإسرائيل في الكتب المقدسة يُلغي وجودنا"، وتساءل مستنكرا "هل هذا هو الإنجيل حقا؟".

وأشار إسحاق إلى أن إسرائيل أُنشئت على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية، موضحا أنه في بداية القرن العشرين كان عدد العرب الفلسطينيين نحو 95% من سكان فلسطين مقابل 5% من اليهود فقط.

وتابع "الأرض لم تكن فارغة كما يُزعم، حيث تم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، بينما استمر المستوطنون الإسرائيليون في مهاجمة القرى، بما فيها القرى المسيحية".

وشارك إسحاق، في مقطعه المصور، مقتطفات توثق لحظات اعتداء مستوطنين على عائلات فلسطينية ومحاولاتهم سرقة منازلهم عنوة تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيلي.

كما أرفق مقطعا لامرأة فلسطينية مسيحية تواجه جنودا إسرائيليين مباشرة، بعد أن طرد مستوطنون عائلتها من أرضهم بالضفة الغربية المحتلة.

واختتم إسحاق، كلمته موجها حديثه للعالم الغربي "ضع نفسك مكاننا. تخيل أنك تعيش في قرية منذ مئات السنين، ثم يُهاجمك المستوطنون، بينما لا تفعل السلطات شيئا. إنهم يسرقون أرضك وأشجارك. كيف سيكون ردك؟".

وتأتي رسالة القس الفلسطيني في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة دولية بسبب جرائمها وممارساتها في غزة والضفة الغربية، وتصاعد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، والتي توّجت، قبل أيام باعتراف 11 بلدا بدولة فلسطين ليرتفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

إعلان

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا منهم 151 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، منهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.