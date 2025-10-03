تعليق العمليات في مطار ميونخ الألماني بعد رصد مُسيرات

قال مطار ميونخ الألماني في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس الخميس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أنه حول 15 رحلة أخرى قادمة للمطار إلى مطارات شتوتغارت ونورمبرغ وفرانكفورت بألمانيا ومطار فيينا في النمسا.

ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران في المطارات الأوروبية بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة مجهولة في إغلاق مطارات في الدانمارك والنرويج بشكل مؤقت الأسبوع الماضي.

وقالت سلطات مطار ميونخ إن مسؤولي مراقبة الحركة الجوية قلصوا عمليات الطيران في المطار من الساعة 10:18 مساء (20:18 بتوقيت غرينتش) أمس الخميس، قبل تعليقها تماما لاحقا عقب رصد عدة طائرات مسيرة.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن مطار ميونخ الدولي يشهد تعطلا كاملا في الملاحة الجوية إثر مشاهدات متكررة لطائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.

وأضاف المراسل أن السلطات الألمانية لم تتمكن حتى الآن من تحديد نوع الطائرات المسيرة المستخدمة أو عددها بشكل دقيق.

يذكر أنه قبل أيام أدى رصد طائرات مسيّرة مجهولة إلى إغلاق مطاري كوبنهاغن في الدانمارك وأوسلو في النرويج، وذلك في ظل تصاعد التوتر في أوروبا إثر اتهامات لروسيا بانتهاك أجواء بولندا بـ20 مسيرة وإستونيا بـ3 مقاتلات.