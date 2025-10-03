ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول الساعة السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين، محذرا من أن هذه فرصة واحدة أخيرة بالنسبة لحماس.

ووجه الرئيس الأميركي تحذيرا لحماس قائلا "إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس".

وقال إن معظم مقاتلي الحركة الفلسطينية "مطوّقون ومحاصرون عسكريا، في انتظار أن أعطي أنا الإذن لتتمّ إبادة حياتهم سريعا. أما بالنسبة إلى الآخرين، نعرف أين أنتم ومن أنتم، وستتم مطاردتكم وقتلكم". وطالب الفلسطينيين بمغادرة المنطقة التي من المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا.

وكان قيادي في حماس قال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة ما زالت بحاجة لبعض الوقت لدرس خطة ترامب الهادفة إلى وضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.

وأصدر البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

وتسعى الخطة لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

كما تنص على وقف القتال وتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع، لتحكمه سلطة من التكنوقراط.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 169 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 455 شخصا، بينهم 151 طفلا.