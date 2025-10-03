اندلاع حريق ضخم في مصفاة لشيفرون بأميركا

اندلع حريق ضخم الليلة الماضية في مصفاة تابعة لشركة شيفرون خارج لوس أنجلوس، وما زالت فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على النيران الهائلة في المصفاة.

وأكد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم -على منصة التواصل الاجتماعي إكس- أن الحريق الضخم اندلع في مصفاة الشركة في إل سيغوندو بالقرب من لوس أنجلوس.

وقالت كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، إن إدارة الإطفاء في المدينة جاهزة للتعامل مع أي طلب للمساعدة، وأضافت أنه "لا يوجد أي تأثير معروف على مطار لوس أنجلوس الدولي في الوقت الراهن".

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن سبب الحريق لم يتضح بعد، بينما ذكرت محطة "سي بي إس" أن قوات الأمن ورجال الإطفاء هرعوا إلى المصفاة بعد ورود بلاغات عن انفجار.

ولم تتلق شرطة إل سيغوندو أي تقارير عن إصابات أو عمليات إجلاء فورية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 290 ألف برميل يوميا.

ووفقا لما ذكرته شركة شيفرون على موقعها الإلكتروني، فإن منتجاتها الرئيسية هي البنزين ووقود الطائرات والديزل، في حين تبلغ سعة التخزين الإجمالية 12.5 مليون برميل في حوالي 150 خزانا رئيسيا.