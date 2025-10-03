أمنستي: العدوان الوحشي على غزة أطلق نزوحا كارثيا جديدا

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) -اليوم الجمعة- أن تكثيف إسرائيل عدوانها "الوحشي" على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي.

كذلك قال مدير المكتب الأممي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة للجزيرة إن نحو نصف سكان مدينة غزة نزحوا نحو جنوب القطاع، مشيرا إلى أن مناطق النزوح وسط القطاع وجنوبه تتعرض للقصف.

وشددت المنظمة على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة.

وأضافت أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت -في الثامن من أغسطس/آب الماضي- خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، لإعادة احتلال القطاع بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على المدينة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل، مما تسبب في حركة نزوح كبيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا، بينهم 151 طفلا.