الصحة العالمية: 5 آلاف فلسطيني تم بتر أطرافهم منذ بدء الحرب

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة واجهوا عمليات بتر للأطراف إثر تعرضهم لإصابات في الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيرت مجرى حياتهم بسبب الصراع المستمر، مبرزا أن ربع عدد المصابين أطفال.

وذكر التقرير أن الإصابات التي تغير مجرى الحياة تشكل ربع إجمالي الإصابات المُبلّغ عنها، والتي وصل مجموعها إلى 167 ألفا و376 شخصا أُصيبوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

كما سجل التقرير أن الإصابات الشديدة الأخرى، بما فيها إصابات الذراعين والساقين وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ والحروق الكبرى، تزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر بعمق على المرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء غزة.

وسلط التقرير الضوء على انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خاصة بين المرضى المُدرَجين للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي حالات غالبا ما تؤدي إلى تشوه وإعاقة ووصم اجتماعي.

نظام صحي مدمر

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عامين من الحرب والصراع تسببا في تدمير النظام الصحي وإلحاق معاناة كبيرة بالفلسطينيين.

وأضاف غيبريسوس -موضحا- أن تدمير البنية التحتية المدنية في غزة "هائل وسيستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها"، فيما الضرر الذي لحق بالناس جسديا وعقليا "أسوأ من ذلك"، إذ توضح البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة حجم الضرر الذي لحق بسكان غزة ونظامهم الصحي.

وأكد المتحدث ذاته أن خدمات إعادة التأهيل ضرورية للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية وإعاقة، وأوضح أن منظمة الصحة دعمت منذ بدء الصراع إجلاء 7841 مريضا لتلقي العلاج الطبي خارج غزة.

ومنذ إغلاق معبر رفح في مايو/أيار العام الماضي، تولت منظمة الصحة مسؤولية تنسيق جميع عمليات الإجلاء الطبي، إذ بينت أن مصر والإمارات وقطر وتركيا والأردن ودول الاتحاد الأوروبي كانت من أكبر المستقبلين للمرضى ممن تم إجلاؤهم من القطاع.

كما أشار غيبريسوس إلى أن نحو 15 ألفا و600 مريض لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي، من بينهم 3800 طفل.

وتابع موضحا أن منظمته لا تستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع، ودعا مزيدا من الدول لاستقبال هؤلاء المرضى، كما حث على ضرورة استئناف الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وطالب بـ"زيادة وتيرة عمليات الإجلاء".

ووفقا لوزارة الصحة في غزة استشهد نحو 1800 عامل صحي و543 عامل إغاثة على الأقل منذ بدء الحرب المدمرة.

وجددت منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن سكان غزة يستحقون السلام والحق في الصحة والرعاية وفرصة للشفاء، ورحب تيدروس بخطة السلام لغزة التي اقترحها الرئيس الأميركي ترامب ودعمتها دول أخرى في المنطقة وخارجها.