السجن 7 سنوات لوزير جزائري سابق بتهمة تبديد 46 مليون دولار

قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد بالجزائر بالسجن 7 سنوات بحق وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام مع أمر بإيداعه السجن في الجلسة بتهم منها تبديد نحو 45.6 مليون دولار حين كان مديرا لصندوق التأمينات الاجتماعية بين عامي 2015 و2019.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حسان هدام -الذي شغل منصب وزير العمل بين أبريل/نيسان 2019 ويناير/كانون الثاني 2020- دين في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 5.8 مليارات دينار (45.6 مليون دولار) في صفقة شراء بناية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة.

ومع الوزير الأسبق، دين المرقي العقاري بائع البناية بـ7 سنوات سجنا أيضا، ورئيسا بلدية القُبة السابقان حيث تقع البناية (4 سنوات)، والمدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر (3 سنوات لكل منهما)، بجنح "استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي لأموال عمومية"، كما ذكر موقع صحيفة الشروق.

كذلك قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 8.1 آلاف دولار) للوزير وتعويض بقيمة مليوني دينار (16.3 ألف دولار) للخزينة العمومية، وتعويض آخر بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 818 ألف دولار) بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وعُيّن تيجاني حسان هدام وزيرا في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته المظاهرات المنادية بالديمقراطية إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019 بعد 20 سنة من الحكم.

وأطلق الرئيس عبد المجيد تبّون -الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 وأعيد انتخابه في سبتمبر/أيلول 2024- حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت وزراء ومسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة.